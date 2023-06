Un’altra notte da Cagliari: è finale!  

Parma 0

Cagliari 0

Parma (4-2-3-1) : Chichizola; Delprato (27' st Cobbaut), Osorio, Circati (6' st Zanimacchia), Coulibaly; Estevez, Bernabé (20' st Camara); Man (20' st Mihaila), Sohm (27' st Bonny), Benedyczak; Vazquez. In panchina Corvi, Santurro, Balogh, Charpentier, Juric, Zagaritis, Inglese. Allenatore Pecchia.

Cagliari (4-1-4-1) : Radunovic; Zappa (12' st Altare), Dossena (1' st Goldaniga), Obert, Azzi; Makoumbou; Nandez (35' st Viola), Kourfalidis (1' st Di Pardo), Deiola, Luvumbo; Lapadula (27' st Prelec). In panchina Aresti, Barreca, Rog, Lella, Mancosu, Millico, Pavoletti. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Orsato di Schio.

Note : ammoniti Dossena, Osorio, Zanimacchia, Radunovic, Goldaniga, Viola. Spettatori 17.437, incasso totale 254.602,43 euro. Angoli 6-5 per il Cagliari. Rec. 2' e 7'.

Parma. La storia è adesso. Il Cagliari resiste all’assalto del Parma, quattro giorni dopo il 3-2 in rimonta, pareggia la gara di ritorno al Tardini e vola in finale dove si giocherà la Serie A in 180 minuti con il Bari dell’ex Olbia Mignani, giovedì alla Domus e domenica al San Nicola. Un’altra serata per cuori forti e da custodire tra i ricordi più cari per la squadra di Ranieri che sta interpretando questi playoff con un’intelligenza tattica invidiabile e un furore agonistico contagioso. Pur avendo due risultati su tre a disposizione, non è caduta nel tranello di subire l’avversario, gli ha mostrato da subito i denti e se l’è giocata a viso aperto dimostrando di non avere nulla da invidiare sotto l’aspetto tecnico. E non a caso ha avuto le occasioni più importanti. Il finale al cardiopalmo con ben 7 minuti di recupero rende questo 0-0 ancora più speciale e al triplice fischio i rossoblù fanno festa insieme ai 1300 e passa tifosi giunti dall’Isola e da ogni angolo d’Italia.

Primo tempo

La carta d’identità è un dettaglio per Ranieri che butta subito nella mischia Luvumbo, Obert e Kourfalidis (in tre 61 anni e impegnati solo un anno fa nella semifinale dei playoff scudetto con la Primavera di Agostini). Cagliari al via, dunque, con una doppia cerniera: quella difensiva davanti a Radunovic con Zappa, Dossena, Obert e Azzi e quella nel cuore cel campo davanti al play Makoumbou con Nandez, Kourfalidis, Deiola e Luvumbo. In attacco lui, Lapadula. Dal 4-1-4-1 rossoblù al 4-2-3-1 della formazione emiliana, inizialmente in campo con Chichizola (out Buffon), Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly, Estevez, Bernabé, Man, Sohm, Benedyczak e il capitano Vazquez. Parte forte il Parma ma fatica ad arrivare in area e - stringi stringi - è il Cagliari a cercare la porta con più insistenza. Alta la sventola di Zappa, respinta dal portiere quella di Luvumbo. Quindi il doppio tentativo di Deiola: sopra la traversa il primo, deviato in angolo il secondo. Il Parma non va oltre un colpo di testa di Benedyczak, bravo Radunovic. Il Cagliari trova addirittura il gol con Lapadula ma è viziato da un fuorigioco, sbatte poi su Chichizola il diagonale di Nandez.

Secondo tempo

Ranieri sostituisce Dossena e Kourfalidis con Goldaniga e Di Pardo poi ancora Zappa con Altare e passa al 3-5-2. Anche Pecchia prova a dare la scossa inserendo Zanimacchia, Camara e Mihaila, quindi Cobbaut e Bonny. Proprio quest’ultimo fa esplodere il Tardini ma dopo aver picchiato la traversa la palla (provvidenziali il tocco di Radunovic e… il Var) non supera la linea di porta.

Dopo aver cambiato Lapadula con Prelec, nel finale Ranieri si gioca anche la carta Viola. Ancora traversa gialloblù, stavolta è Zanimacchia a scheggiarla. E sul ribaltamento di fronte è Luvumbo ad andare vicinissimo al gol: tempestivo Chichizola, sulla ribattuta poi l’angolano calcia di pochissimo a lato. Sempre il portiere spazza in angolo la punizione di Viola.

E qui finisce il duello col Parma e inizia quello col Bari, l’ultimo.

