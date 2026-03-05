VaiOnline
Tortolì
06 marzo 2026 alle 00:12

Un’altra nave alla ricerca dei dispersi 

Una nave con sistemi di ricerca subacquea più performanti. È l’ipotesi al vaglio della Capitaneria di porto per intensificare le ricerche di Antonio Morlè, 53 anni, ed Enrico Piras (63) inghiottiti dal mare. Se ne discuterà lunedì, in occasione di un tavolo tecnico convocato proprio per valutare l’eventuale soluzione. Neppure il peschereccio Luigino, su cui erano a bordo i due uomini di Tortolì in quel drammatico 11 febbraio, è stato individuato dal personale della Capitaneria di porto di Cagliari che ha scandagliato la costa al largo di Santa Maria Navarrese insieme ai colleghi del Circomare di Arbatax. Per il momento, a ventiquattro giorni dalla tragedia, di cui Antonio Lovicario (42), anch’egli di Tortolì, è l’unico superstite, le ricerche dei dispersi proseguono con attività di pattugliamento attraverso l’impiego della motovedetta della Guardia costiera, dopo che anche le operazioni dei sommozzatori non hanno prodotto i risultati auspicati. Le famiglie dei due dispersi confidano di poter ritrovare i corpi dei loro cari per poter dare loro una degna sepoltura.

Nel frattempo l’attesa, già carica di strazio e dolore per la tragedia, si fa angosciante. La mattina dell’11 febbraio scorso, Piras e Lovicario erano usciti insieme a Morlè, comandante del peschereccio, per una battuta di pesca. Intorno a mezzogiorno un’avaria al motore ha bloccato la navigazione. Due onde altissime hanno travolto l’imbarcazione che si è inabissata. Lovicario è riuscito a sfilarsi i vestiti e si è salvato anche grazie all’intervento del peschereccio Zeus, comandato da Maurizio Morlè, fratello di Antonio. (ro. se.)

