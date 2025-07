Un’altra mattina di caos tra potature e incidenti 

Del cantiere (prolungato) ormai si sa, ma gli ingorghi si formano lo stesso perché non è una zona facile da “saltare”. E ieri, come se non bastasse. nella zona attorno a viale Merello - dove si stanno potando gli altissimi alberi ai lati della strada - è intervenuto a complicare la vita anche un incidente nella salita di via Is Mirrionis che conduce a piazza d’Armi. Centinaia di auto in coda hanno paralizzato via Cadello, ieri a metà mattina, fino alla rotatoria sotto l’Asse median, in una giornata torrida e sotto un sole cocente che non facilitava il compito di mantenere la calma. Oltretutto, anche se per un tempo limitato, gli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi legati al tamponamento in via Is Mirrionis hanno dovuto chiudere al traffico quel tratto. L’accoppiata con le transenne in viale Merello, nel tratto fra piazza d’Armi e via Is Maglias, hao fatto il resto.

Imbottigliati

Un’altra mattina di passione, la settima, in uno dei punti nevralgici per il traffico nel centro cittadino, e si andrà avanti così almeno fino a sabato, se sarà realmente rispettata la seconda scadenza dei lavori in corso in viale Merello. Si sarebbero dovuti concludere sabato scorso, invece le squadra di giardinieri è riuscita a giungere pressappoco a metà lavoro di potatura. L’assessora comunale al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, ricorda che da dieci anni non si potavano gli alberi in viale Merello, e così anche in alcune importanti strade della città. Nelle altre, i giardinieri non si fanno vedere da quattro anni. «Abbiamo scelto di svolgere questi lavori in luglio», ripete instancabilmente, «perché le scuole sono chiuse e l’attività didattica nelle facoltà universitarie della zona è estremamente ridotta».

Gravi disagi

Motivazioni che senz’altro reggono, ma non fanno altrettanto i nervi degli automobilisti rinchiusi negli abitacoli roventi, costretti a marciare al ritmo di una lumaca e in molti casi in considerevole ritardo nel luogo di lavoro, dov’erano attesi assai prima di quando sono riusciti a raggiungerlo. E intanto la ditta d’appalto continua il lavoro con le motoseghe, per ridurre la chioma di alberi trascurati fin troppo a lungo: talmente tanto che i viaggi dei camion che trasportano gli sfalci sono continui. Per gli abitanti della zona, ma anche per i tantissimi automobilisti lavoratori che da lì sono costretti a passare per raggiungere il luogo dove devono prendere servizio, è una tortura quotidiana.

Quel che rimane

Ora la speranza è che i giardinieri che lavorano per la ditta d’appalto del Comune riescano a concludere l’operazione di potatura, in viale Merello tra piazza d’Armi e via Is Maglias, almeno entro questa settimana, dopo quattordici giorni dall’inizio dell’ingombrante cantiere. Le transenne sono sistemate dalla Polizia locale ogni giorno in piazza d’Armi e alla rotatoria tra viale Merello e via Is Maglias, prima delle sette del mattino. Devono restare fin quasi alle 14, ma in molte mattine i lavori si sono conclusi prima e la viabilità è ripresa non tanto tempo dopo mezzogiorno. Con il rammarico per il fatto che quell’anticipo ha finito poi con il costringere il Comune a prevedere almeno un’altra settimana di chiusura mattutina dell’ultimo tratto di viale Merello, con tutti i disagi che questo comporta.

Le prossime mosse

Resta il mistero su che cosa accadrà quando la potatura nel primo tratto di viale Merello sarà da considerare conclusa. In realtà i grandi alberi lungo l’intero viale devono ricevere il medesimo trattamento, ma finora il Comune non ha divulgato in quali altre strade, e con quale ordine, i giardinieri entreranno in azione con le motoseghe per ridurre le chiome delle piante ormai altissime.

RIPRODUZIONE RISERVATA