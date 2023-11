Un’altra impresa da Cagliari  

Cagliari 2

Genoa 1

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (1' st Zappa), Dossena, Augello (50' st Obert); Makoumbou, Prati, Jankto (33' st Azzi); Mancosu (1' st Viola); Oristanio (19' st Petagna), Luvumbo. In panchina Radunovic, Aresti, Lapadula, Deiola, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Desogus, Shomurodov. All. Ranieri.

Genoa (4-4-2) : Martinez; Sabelli, de Winter, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj (14' st Puscas), Strootman (14' st Thorsby), Martin (21' st Haps); Gudmundsson, Malinovskyi (39' st Ekuban). In panchina Leali, Sommariva, Vogliacco, Kutlu, Matturro, Hefti, Fini, Galdames. All. Gilardino.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel st 3' Viola, 6' Gudmundsson, 24' Zappa.

Note: ammoniti Malinovskyi, Gudmundsson, Goldaniga, Petagna, Viola, Scuffet. Spettatori 16.412 (tutto esaurito), incasso 325.578 euro. Angoli 1-1. Rec. 1' e 7'.

Fnisce come col Frosinone, ubriachi di Cagliari. Che battaglia: sono servite le forze speciali dalla panchina per abbattere una squadra venuta per non perdere e, magari, cercare il colpo. Ranieri si inventa i due bomber dal mazzo dei cambi e mette la testa fuori dalla zona retrocessione, dopo due mesi e mezzo di sofferenza.

l Cagliari dà i guanti a Scuffet, poi Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena e Augello dietro, Jankto, Prati e Makoumbou davanti alla difesa, due guastatori come Oristanio e Mancosu e Luvumbo punta. Gilardino risponde col 4-4-2 con i pericolosi Guidmunsson e Malinovskyi davanti. Bell’avvio, Luvumbo al 6’ ha la prima chiara palla gol: da sinistra spingono Jankto e Augello, il cross rasoterra arriva a Zito che apre troppo e la palla sfila fuori. Il primo tempo scorre senza granché da ricordare, gli ospiti si sistemano con criterio e subiscono poco, ne soffre lo spettacolo, orrendo. Strootman e Makoumbou si annullano, al 22’ ci prova Prati, al 25’ il Genoa mette ansia nell’area del Cagliari, al 28’ un fallo di Malinoskyi gli costa il giallo. Al 36’ primo pericolo per il Cagliari: buco di Hatzidiakos e traversa di Vasquez. La risposta al 40’: il contropiede di Oristanio e Luvumbo è chiuso dal gran gol di Zito, annullato per un contatto fra Luvumbo e Vasquez. Il fallo forse non c’era.

La svolta

Si ricomincia, fuori Mancosu e Hatzidiakos, dentro Viola e Zappa, segnatevi questi nomi. Al 3’ la partita si apre: Oristanio conquista palla e riparte, taglia in due il campo, apre a destra per Viola - non seguito - che di sinistro incrocia nell’angolo a destra. Gol, viene giù la Domus. Al 5’ il pareggio: Gudmundsson sfrutta una paperissima di Goldaniga e con un pallonetto beffa Scuffet. Il gelo, poi la bolgia all’11’: Luvumbo viene steso in area, l’azione prosegue, lo stesso Luvumbo sulla seconda palla trova i pugni di Martinez.

Viola è su ogni palla, ispirato ancora e di più. Gilardino leva Strootman e Badej al 14’, poco dopo il Cagliari si divora un contropiede invitante: Luvumbo in corsa perde l’attimo per innescare un compagno. Fuori Oristanio, che ha dato tanto, dentro Petagna al 18’. Lo stadio capisce che la squadra comincia a crederci. Il Genoa si chiude e si limita a blande ripartenze. Il botto al 25’: un momento di pressione del Cagliari trova, fra un nugolo di gambe, quella giusta di Petagna che offre a Zappa una palla in area, lui tira una fiondata rasoterra, imparabile: 2-1. Il finale è lungo, pieno di scontri fisici, di palle perse e spazzate via. Ranieri leva Jankto, sfinito, e chiede lucidità ad Azzi. Luvumbo è commovente, prende falli e fa salire la squadra, Petagna è un colosso che sa dove andare. Conquista perfino un rigore, cancellato per fuorigioco di Azzi. Paura, tanta, al 90’: il Genoa sfiora il pari, Dragusin al volo da destra sfiora la traversa. Volano i cartellini, il recupero supera i 7 minuti. Scuffet salva il risultato con una parata da manuale al 47’ su Puscas, perché era solo? Poi Guida manda tutti sotto la doccia. Un trionfo per i rossoblù, quelli di “Cagliari e boh”.

