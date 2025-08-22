Un’altra giornata di blackout in centro 

Due interruzioni dell’acqua al Poetto e un blackout in pieno centro nel periodo estivo della “movida”, in meno di tre settimane. L’ultimo improvviso blocco dell’energia elettrica ieri in pieno centro, dal pomeriggio fino all’ora di cena. «La corrente saltava in continuazione», raccontano i ristoratori del centro. Risultato: cucine in funzione a singhiozzo (veramente operative solo dall’ora di cena in poi), clienti “rimbalzati” nell’impossibilità di garantire la cena a chi prenotava un tavolo e inevitabili polemiche. alla protesta dei ristoratori si aggiunge la denuncia dei consiglieri comunali di centrodestra che hanno presentato una interrogazione urgente (primo firmatario Roberto Mura-Alleanza Sardegna) con la quale chiedono al sindaco di impegnarsi a chiedere piani di intervento alle società elettrica e dell’acqua per evitare il ripetersi di queste interruzioni.

«Danni e disservizi»

La Fipe Confcommercio, reagisce dopo la rottura della condotta idrica al Poetto il 5 agosto (che ha lasciato a secco numerose attività) e quella degli ultimi giorni in piazza Yenne, dove gli imprenditori della ristorazione hanno fatto i conti con continui blackout elettrici e interruzioni dell’erogazione dell’acqua, senza preavviso. «La piazza, uno dei principali poli del centro storico cittadino», scrive Emanuele Frongia, presidente della Fipe Sud Sardegna, «è rimasta praticamente deserta: l’impossibilità di garantire un servizio adeguato ha costretto molte attività a ridurre o sospendere l’apertura, causando un grave danno economico e d’immagine. siamo preoccupati per la frequenza con cui si verificano disservizi nei punti nevralgici della città, in un periodo cruciale per il turismo e l’economia locale», aggiunge Frongia. E poi conclude: «È incredibile che al 22 di agosto, in una città a vocazione turistica, non ci sia una pianificazione adeguata dei servizi essenziali. Gli imprevisti possono capitare, ma quando iniziano a essere così frequenti è lecito chiedersi se qualcosa sia stato pianificato».

L’appello al sindaco

I consiglieri comunali chiedono invece al sindaco di monitorare le segnalazioni di disservizi «per avere un quadro puntuale delle criticità e dei danni subiti dalle attività e dai cittadini». Sollecitano inoltre un piano di manutenzione per ridurre i guasti, anche per sapere «quali interlocuzioni siano state avviate con i gestori dei servizi idrici ed elettrici» per evitare altri disservizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA