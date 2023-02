Un’altra famiglia intossicata dal monossido di carbonio: è allarme 

La mamma è arrivata al pronto soccorso in stato di quasi incoscienza. I figli adolescenti, invece, erano in stato confusionale. Colpiti da una grave intossicazione da monossido di carbonio avvenuta in casa, in centro, a causa di una caldaia difettosa. A salvarli l’intervento della figlia più grande, che al rientro, ha trovato i familiari in quelle condizioni e ha dato l’allarme, attivando tempestivamente i soccorsi. «Dopo la terapia in camera iperbarica, tutti e tre i pazienti stanno recuperando bene», spiega l’anestesista e responsabile del centro iperbarico dell’ospedale Marino Salvatore Murru. «Ormai fuori pericolo, continueranno la terapia per qualche giorno», aggiunge. Sono saliti a 12 le persone ricoverate dall’inizio dell’anno per intossicazione da monossido di carbonio, ben 9 negli ultimi 15 giorni. Ormai è emergenza: inodore e incolore, il monossido di carbonio è un killer perfetto. Ieri la colpa è stata di una vecchia caldaia. Ma in generale, colpevoli sono un po’ tutte le forme di combustione. Producono un gas che ha una forte affinità con l’emoglobina del sangue. Vi si lega soppiantando l’ossigeno. E per eliminarlo c’è bisogno della ossigenoterapia. I consigli: controllare il corretto funzionamento dei dispositivi ed evitare di rinchiudersi in ambienti non arieggiati.

