Un’altra estate senza musica 

Sarà un’altra estate cagliaritana senza musica e grandi concerti all’aperto. Cagliari piange per i pochi spazi fissi: orfana dell’Anfiteatro romano da ben quattordici anni, un’assenza che ha privato la città del ruolo d’attrazione d’Italia, della possibilità di fare grandi eventi che richiamano turisti che fanno girare l’economia, creano posti di lavoro e ricchezza. Appesa all’incognita della Fiera, «forse è disponibile, forse no, ma in ogni caso costa moltissimo ed è una location troppo poco valorizzata», dicono gli organizzatori. E ancora: non c’è, da anni, ma qui sono pochi a rimpiangerla, l’Arena Grandi Eventi di Sant’Elia, e non c’è più nemmeno lo spazio di Piazza Nazzari, 1500-2000 posti, dove in autunno si trasferirà provvisoriamente il mercato di San Benedetto. E nulla si sa dell’Arena Beach, 3000 posti all’Ippodromo che avrebbe dovuto essere inaugurata nel 2023 con lo show di Salmo e mai utilizzato per i concerti (per la cronaca lo spettacolo di Salmo si trasferì alla Fiera perché lo spazio al Poetto era inadeguato).

La programmazione

In questo «deserto», dicono gli organizzatori, anche quest’anno a salvare la stagione (forse) potrebbero essere i 459mila euro messi a disposizione dal ministero della Cultura per le attività in periferia, risorse che consentono di allestire (pochi) spettacoli in maniera diffusa. Niente grandi eventi, però. Per dire: Elio e le Storie Tese, uno dei live più importanti dell’estate cagliaritana che si svolgerà «per forze di cose» al Teatro Massimo (circa 700 posti), è un appuntamento già sold-out da molto tempo proprio per la mancanza di spazi all’aperto. Il concetto lo spiega Tito Loi, organizzatore di Rocce Rosse Blues che dal 25 al 30 luglio porta la rassegna a Cagliari, proprio al Massimo, con nomi di assoluto richiamo come Elio o Dee Dee Bridgewater. «Abbiamo fatto una ricognizione per altri luoghi, la Fiera, innanzitutto, ma fino a un mese fa non c’era nessuna certezza. Giocoforza, siamo andati al Massimo. Che è bellissimo», premette, «ma per un concerto estivo, come quello di Elio, uno spazio all’aperto con più posti a disposizione sarebbe stata un’altra cosa».

Le incognite

Sulla programmazione degli eventi pesa l’assenza di certezza sulla disponibilità dei luoghi che esistono. Ed è questo uno dei problemi prioritari (assieme a rifiuti e viabilità) che il nuovo sindaco Massimo Zedda intende affrontare. Riaprire subito gli spazi chiusi, i teatri ma non solo, e dare fiato ai grandi eventi : qui si guarda al futuro del nuovo palasport che il Comune ha messo in “cantiere” (6000 posti) ma anche al nuovo stadio del Cagliari, e all’Anfiteatro, naturalmente.

Sottolinea Massimo Palmas, direttore artistico di Jazz in Sardegna e storico organizzatore: «Oggi è un deserto. Non c’è l’Anfiteatro, c’è e non c’è la Fiera, non c’è più il parco della Musica, non c’è più Monte Claro dopo un’esperienza positiva di due stagioni. Non c’è neanche l’Arena Grandi eventi», ma con quel problema mai risolto legato al Maestrale, e quindi all’acustica, nessuno la rimpiange. «Oggi le prospettive sono limitate». Così, chi può organizza eventi più “piccoli” o cerca spazi lontano da Cagliari. «Noi non organizziamo grandi eventi ma una rassegna che avrebbe bisogno di uno spazio più grande di quello che ci ospita», spiega Nicola Spiga, direttore artistico di Forma e poesia nel jazz. «Saremo al Lazzaretto, un posto bellissimo, ma che può contenere fino a 250-300 persone. Se ci fosse uno spazio modulare, fino a 800-1000 posti, sarebbe l’ideale», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Marcotullio Coco, papà del Bflat: «Fiera a parte, che è necessaria per i grandi eventi, la maggior parte degli spettacoli in città è fino a mille spettatori. Mancano quegli spazi, e questa assenza costringe gli organizzatori a cercare altrove. Noi, per esempio, andremo fuori Cagliari. Ma siamo molto fiduciosi nella nuova amministrazione che ha fissato tra le priorità la ricerca di spazi all’aperto per eventi».

