Un’altra estate senza i pontili? 

Si rischia di passare una nuova estate senza la possibilità di ormeggiare a Is Solinas nel Comune di Masainas.

Ci sono 109 posti barca realizzati nel 2018, inseriti nel progetto strategico per il recupero dei vecchi approdi minerari”, grazie a fondi ottenuti dalla ex provincia di Carbonia-Iglesias.

Ma subito dopo la consegna, si sono registrati dei problemi strutturali con cedimenti, in corrispondenza dei contrappesi che sostengono l’impalcatura portante, causati anche da alcune forti mareggiate. Pertanto, per questioni di sicurezza nel settembre 2021, la Capitaneria di porto di Sant’Antioco emise un’ordinanza di interdizione. Ad oggi i lavori non sono stati avviati, anche se lo scorso anno l’amministrazione guidata da Gianluca Pittoni stanziò 50 mila euro per la sistemazione e messa in sicurezza

«Non possono partire i cantieri - spiega lo stesso sindaco - senza l'autorizzazione dell'assessorato regionale all'Ambiente e del ministero dell'Ambiente. Le modifiche per mettere in esercizio il pontile prevedono, dato lo stato disastroso dello stesso, un intervento strutturale sui piloni che interesserà il fondale marino. Abbiamo chiesto e ottenuto il dissequestro dell’area, dato incarico per la progettazione degli interventi a un professionista, ma l’iter autorizzativo non dipende da questa amministrazione». Pittoni aggiunge che si sta procedendo «con grandissimo sforzo, a monitorare il pontile con telecamere molto costose attrezzate con sensori adatti per l'acquisizione di immagini a infrarossi per eventuali atti vandalici, e con passaggi di personale interno al Comune . Intanto continuano le interlocuzioni serrate con i vari enti per capire a che punto sia l'iter».

RIPRODUZIONE RISERVATA