Un’altra estate senza camperisti 

Il bando viene annunciato da mesi come imminente, ma intanto un’altra estate è arrivata e l’area camper di Torregrande resta chiusa. Per il terzo anno consecutivo la borgata marina dovrà fare a meno di decine di equipaggi che in passato sceglievano l’Oristanese come meta delle proprie vacanze e dei raduni. Una situazione che alimenta le proteste dei camperisti e che continua a privare il territorio di un indotto economico tutt’altro che trascurabile.

L’iter

Sulla carta qualcosa si muove: dopo gli annunci di marzo del sindaco Massimiliano Sanna, il Comune assicura che il bando per affidare la gestione della struttura è ormai in fase di definizione. «La delibera per gli indirizzi al dirigente del servizio Patrimonio è antecedente al mio ingresso in Giunta. Gli uffici stanno procedendo a scrivere un bando per una concessione di valorizzazione dell’area grandi eventi insieme all’area camper e caravan adiacente a Torregrande. Il bando uscirà a breve, entro questo mese», assicura l’assessore al Patrimonio Paolo Angioi. La scelta dell’amministrazione è quella di mettere a gara con un unico affidamento sia l’area camper sia la vicina area grandi eventi, interessata da lavori di riqualificazione ormai in fase conclusiva. «Gli importanti lavori pubblici dell’area grandi eventi sono nelle ultimissime fasi e dovranno essere ultimati entro il 30 giugno perché finanziati con fondi Pnrr – spiega Angioi –. Per l’area camper si è provveduto ad alcuni interventi contenuti, come la sistemazione della recinzione. Le altre opere saranno a carico del concessionario sulla base del progetto che vincerà la gara».

La protesta

Una formula che richiama un precedente poco incoraggiante. Già in passato il Comune aveva tentato la strada del bando unico per le due strutture, senza riuscire ad attirare operatori privati. In quel caso la gara andò deserta, anche se allora l’area grandi eventi era lontana dal completamento e richiedeva investimenti ben più consistenti rispetto a oggi. Nel frattempo, però, il territorio continua a fare i conti con una chiusura che pesa. «È una grossa perdita perché da tre anni il movimento camperistico ha perso un importante punto di ritrovo», osserva Stefano Nieddu, presidente del Camper Club Titirriola di Nuoro. «Era l’unica area attrezzata della zona e la sua posizione, a metà strada tra Cagliari e Sassari, era ideale per tantissimi camperisti». Secondo Nieddu, il valore di Torregrande non era legato soltanto alla sosta. «Parliamoci chiaro, non si veniva certo per il mare. Si veniva per i servizi, per l’accoglienza che avevamo trovato nel gestore Susan Spanu e per un lungomare ricco di attività. Chi resta una settimana in camper fa la spesa, mangia nei ristoranti, prende un gelato, frequenta i locali». Un indotto significativo, come dimostrano i numeri dei raduni organizzati negli anni passati. «L’ultima volta che ci siamo ritrovati a Torregrande eravamo 64 camper. Significa decine e decine di persone che portano economia alla borgata». Mentre il Comune lavora al bando, la certezza è una sola: anche questa estate i cancelli resteranno chiusi.

RIPRODUZIONE RISERVATA