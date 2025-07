Un’altra estate di lavori e speranze 

C’era una volta Torregrande, la marina viva e accogliente che d’estate si riempiva di famiglie, risate, passeggiate e gelati gustati all’imbrunire. Oggi, quell’immagine sembra appartenere a un passato sempre più distante. La borgata prova a resistere attraverso i suoi servizi essenziali: un’edicola, una farmacia, un negozio di alimentari e le docce. Da ieri sono nuovamente attivi i bagni pubblici sul lato sinistro della torre costiera. Sul lato destro, invece, è stato installato un blocco servizi in sostituzione di quelli distrutti da un incendio durante un raid vandalico. Una struttura provvisoria, in attesa della conclusione dei lavori sul lungomare, che prevede anche una nuova e più curata sistemazione dei servizi alla balneazione.

Cantiere infinito

È proprio l’intervento di riqualificazione a rappresentare la grande sfida della marina. Lo scorso anno il cantiere ha interessato il tratto che dalla torre costiera guarda al porticciolo, quest’estate il lato opposto. E se i tempi annunciati parlavano di una conclusione entro giugno, la realtà è ben diversa: operai ancora al lavoro, varchi obbligati e nastri arancioni a interrompere la continuità della passeggiata. Uno slalom quotidiano per bagnanti e residenti. A cercare di rassicurare è l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete: «La prossima settimana si concluderanno i getti di hydrorain (il manto compreso fra il marciapiede e il tratto in legno), poi si procederà con la pavimentazione in basalto nella piazzetta all’altezza di via Carlo Alberto, finora inaccessibile ai lavori per consentire il passaggio dei mezzi. Poi il cantiere sarà sospeso per l’estate». Gli alberi saranno messi a dimora successivamente.

La polemica

Le rassicurazioni dell’Esecutivo non bastano a placare le perplessità della minoranza che in un’interrogazione ha sollevato dubbi sulla qualità delle opere, la conformità dei materiali utilizzati e la corrispondenza con il progetto approvato. «Sono emerse criticità sull’esecuzione che sollevano dubbi sulla regolarità dell’intervento e sulla sua durabilità», osserva il primo firmatario, Massimiliano Daga. Viene inoltre chiesto se siano stati eseguiti i collaudi tecnici, se esista un aggiornamento del piano di manutenzione e se siano previsti controlli per evitare futuri danni erariali. Prevete replica: «L’impresa è consapevole che alcune lavorazioni siano da rifare, compresa la posa dell’hydrorain sul lato destro della torre. Tutti gli interventi saranno a carico della ditta, abbiamo già un cronoprogramma».

Nel frattempo Torregrande vivacchia, aggrappandosi alla buona volontà dei privati. Il Centro commerciale naturale tenta di dare un po’ di vitalità con eventi sostenibili, spazi ridotti ma tanta voglia di offrire un'alternativa. Oggi si chiude la “Festa sarda”, mentre da giovedì a domenica sarà la “Fiesta latina” a riempire di colori, musica e profumi sudamericani le serate sul lungomare. A dare una speranza in più prova l’assessore alla Cultura, Gigi Mureddu: «Lavoriamo per aprire alle visite la torre costiera», gioiello storico finora poco valorizzato.

