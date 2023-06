Un’altra estate da affrontare con il porto insabbiato 

Sono iniziati i lavori di spostamento dei cumuli di sabbia, depositati dalle mareggiate invernali all’interno del porto turistico di Buggerru.

«Come lo scorso anno – precisa la sindaca Laura Cappelli – i lavori consisteranno, non nel dragaggio, bensì nello spostamento dei cumuli di sabbia, presenti sia nel canale di accesso sia nel resto dello specchio d’acqua interno all’approdo, che saranno concentrati in una parte della struttura non utilizzabile. Questo per renderla nuovamente accessibile in vista dell’inizio della stagione, agevolando le attività legate alla pesca e alla nautica». Per far fronte ai costi dell’intervento l’amministrazione comunale usufruirà della parte residua di un finanziamento (circa 600 mila euro) erogato lo scorso anno dalla Regione. «Recupereremo in questo modo molti posti barca – aggiunge - rispetto alle condizioni attuali, sempre in attesa di poter finalmente attuare il progetto di dragaggio completo dello scalo, che purtroppo è legato alla ferrea normativa, che continua a classificare la sabbia all’interno del porto come un rifiuto speciale, per via delle percentuali fuori norma dei metalli pesanti in essa contenuti». Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza dell’intera struttura. «Nei prossimi giorni termineranno i lavori della traslazione della sabbia in eccesso – conclude – In autunno, invece, inizieranno quelli di sistemazione dei tetrapodi in cemento scalzati dalle mareggiate invernali e che consentiranno di rimettere in sicurezza la parte del molo esterno».

