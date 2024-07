«Un’altra estate con l’incubo roghi» 

Le fiamme sono arrivate a cento metri dalle loro abitazioni. Mentre i soccorsi intervenivano anche loro erano pronti a contrastarle con secchi d’acqua e pompe da giardino. Ma una volta domato l’incendio, a Carbonia a riesplodere sono le polemiche: chi abita o lavora nella lottizzazione Dalmazia, fra via Logurodo, viale del Minatore e via Castelsardo, martedì ha dovuto di nuovo fare i conti con un incendio appiccato nei terreni ex Ligestra già centinaia di volta presi di mira dagli incendiari.

L’allarme

In questa stagione estiva, il primo episodio in maggio, il secondo ieri. Il cliché è identico: le fiamme si propagano sempre grosso modo dallo stesso punto. «Il giorno che l’incendio sarà più importante delle altre volte la nostra vita sarà a rischio – dice Gianni Corda, uno dei residenti – non si capisce perché in passato le attività di fuoco controllato non siano state fatte nei luoghi quasi sempre percorsi dalle fiamme. Quest’anno ad esempio, l’attività è saltata». Le contromisure sono state prese dai residenti: Giovanni Ortu, medico, altro residente, ha bonificato un terreno di fronte alla sua abitazione (è diventato un mini giardino), ma da solo tutto non può fare: «Ad esempio toccherebbe a chi di dovere creare delle adeguate strisce frangi fuoco oppure rendere percorribili sentieri e strade interne ed invece è accaduto che i soccorsi in passato abbiano dovuto tagliare catene o rimuovere massi che sbarravano gli accessi, con perdita di tempo mentre le fiamme avanzavano verso di noi». Invece quella zona continua ad essere una terra di nessuno. Nella zona un’attività di prevenzione è stata svolta nei mesi scorsi col taglio degli alberi che costeggiavano a sinistra il tratto di strada fra l’ingresso della lottizzazione Dalmazia e la rotonda fra via Ospedale e via Dalmazia dove un anno fa il rogo aveva aggredito le piante e lambito le auto.

La protezione civile

Ma la perfetta conoscenza del territorio è presupposto essenziale: nell’incendio di martedì sono intervenuti la Radio Ser Carbonia (da qualche settimana dispone di un nuovo automezzo) e i vigili del fuoco, ma da oggi il sistema della protezione civile si avvale anche dell’associazione Athena. Ieri il sodalizio ha ritirato (dopo un anno di attesa) il mezzo antincendio: «Con 14 unità ben addestrate – sottolinea il presidente Bruno Cocco – siamo pienamente operativi anche noi: in passato siamo stati coinvolti in certe operazioni usando le frasche o come presenza logistica, ma da adesso in poi il contributo sale di qualità».

