Un’altra estate col campeggio chiuso 

Stop alla vendita del campeggio comunale di Porto Corallo. E stop, dunque, anche alla comunità integrata per anziani che la società che si era aggiudicata il bando per un importo di 2,7 milioni di euro (la Glc srl, sede a Cagliari) avrebbe dovuto realizzare come contropartita nella stessa località.

La decisione di revocare la procedura di gara e l’atto di aggiudicazione è stata presa dal Comune con una determina nella quale la responsabile dell’Ufficio tecnico parla di «preminenti motivi di pubblico interesse» e di un «oggettivo mutamento della situazione di fatto non imputabile all’amministrazione».

Il sindaco

In sostanza, come spiega il sindaco Pierpaolo Piu, «il contratto preliminare di vendita e quello relativo ai lavori non erano stati stipulati e, ancora prima del nostro arrivo, erano emerse criticità che avevano progressivamente modificato il quadro originario dell’operazione». Tra queste anche un incendio lo scorso febbraio. Il primo cittadino in ogni caso non risparmia una frecciata a chi lo ha preceduto: «Questa operazione», sottolinea, «era stata presentata come una vendita sostanzialmente conclusa e come rinascita del campeggio. Gli atti ci dicono però che i problemi sfociati nell’esito attuale erano emersi già nei mesi precedenti al nostro insediamento».

Il futuro

Per Piu adesso si tratta di valutare tutte le strade praticabili per il riutilizzo immediato della struttura: «Occorre approfondire il piano urbanistico e capire se il campeggio può trasformarsi in un villaggio turistico con conseguente aumento di volumetria», sostiene, «inoltre valuteremo se venderlo o affidarlo in gestione». La casa per anziani invece «non può essere legata al campeggio. La mia idea è realizzarla nel più breve tempo possibile ma nel centro del paese, non a Porto Corallo».

La minoranza

L’ex sindaco e attuale capogruppo di minoranza Sandro Porcu a sua volta sostiene che il bando per la vendita era andato a buon fine «ma a maggior tutela dell’ente e dei cittadini gli aggiudicatari sarebbero diventati effettivamente proprietari del campeggio solo dopo aver consegnato al Comune la comunità integrata per anziani. Purtroppo un incendio doloso ha compromesso tutto proprio quando la struttura avrebbe dovuto aprire per la stagione 2026, come previsto nella gara e come preciso obbligo a carico degli aggiudicatari».

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