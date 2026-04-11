Un’altra donna molestata in pineta 

Le segnalazioni sono diverse. E adesso cresce l’allarme per la presenza di un maniaco nella pineta di Torregrande. Venerdì sera ci sarebbero stati altri episodi inquietanti, oltre a quello dell’insegnante inseguita da uno sconosciuto mentre faceva jogging. Protagonista sarebbe sempre lo stesso uomo, un cittadino straniero, che si è denudato davanti ad alcune ragazze molestandole. Immediate le denunce, è caccia all’uomo per cercare di individuare il responsabile.

La paura

Dopo la denuncia della professoressa, ieri sono emersi altri dettagli della serata di follia nel tratto di pineta che va verso la foce del Tirso. Prima l’uomo si sarebbe spogliato davanti a due ragazze che facevano jogging: le amiche però lo hanno affrontato con decisione e a quel punto lui si è allontanato. Poco dopo ci ha provato con un’altra giovane che, mentre passeggiava è stata avvicinata dallo sconosciuto che, svestito, l’ha molestata. Lei si è difesa, ha reagito ed è riuscita a sfuggire alla presa di quel maniaco che poi è scappato. Subito dopo è stata la volta dell’insegnante 58enne che per prima ha denunciato l’aggressione subita. «Corro in pineta da trent’anni e non mi era mai capitato nulla di simile - ha riferito - Venerdì fra gli alberi ho intravisto un uomo semi nudo. Ho accelerato e ho continuato per la mia strada. Poco dopo si è rivestito e mi ha inseguito, credo mi abbia afferrato ai polsi, sono caduta finendo su una pianta di fichi d’india» ha raccontato la professoressa, ancora sotto choc. Subito l’allarme e la richiesta di aiuto alla polizia.

Le indagini

In Questura era già arrivata anche la segnalazione delle altre due ragazze e ieri mattina negli uffici di via Beatrice d’Arborea si è presentata anche l’altra giovane molestata per denunciare l’accaduto. Gli investigatori, coordinati dal capo della Mobile Samuele Cabizzosu, hanno sentito a lungo le vittime, e hanno avviato subito le ricerche. Al vaglio anche le immagini delle telecamere per cercare qualsiasi elemento utile a identificare l’uomo che, dai primi riscontri, dovrebbe essere un cittadino straniero forse ospite di qualche struttura della zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA