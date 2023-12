Un’altra donna aggredita sull’autobus 

Alcune settimane fa ha aggredito due donne a Selargius, colpendole con un calcio e con uno schiaffo all’uscita di un super mercato. L’altro giorno, un nigeriano di 38 anni si è avvicinato a una pensionata di Assemini appena salita su un pullman del Ctm, sempre a Selargius, aggredita senza alcun motivo. L’extracomunitario è stato smascherato dai carabinieri grazie alle telecamere che lo hanno ripreso. Dopo la querela presentata dalla vittima, il 38enne è stato denunciato non solo per questo episodio ma anche per gli altri. Sono in corso le indagini su altre aggressioni immotivate.

Sull’autobus

L’ultimo episodio riguarda la 66enne di Assemini. Salita sul bus, si è avvicinata alla macchinetta per obliterare il biglietto e mentre cercava un posto libero ha notato lo straniero che la guardava con insistenza. L’uomo si è avvicinato e senza alcun motivo, le avrebbe imposto di scendere dal mezzo nella fermata successiva. La pensionata, spaventatissima, si è alzata riuscendo a raggiungere il conducente, subendo però la reazione dello sconosciuto che le ha sferrato un calcio.L’autista del Ctm, resosi conto di quanto accaduto, ha proseguito la corsa, contattando il numero d’emergenza 112, e raggiungendo la stazione dei carabinieri in via Cabras, a Monserrato, e consentendo così l’intervento dei militari.

La querela

Il presunto aggressore è stato identificato ma la vittima non ha voluto presentare querela: era ancora spaventata. Gli stessi militari di Monserrato attraverso le immagini della telecamera del pullman hanno ricostruito gli altri episodi: l’uomo era lo stesso che a novembre avrebbe aggredito una pensionata e una casalinga a Quartu colpendole con un calcio e uno schiaffo. L’uomo era stato denunciato dagli stessi carabinieri di Selargius, con l’accusa di lesioni. Vanno avanti le indagini anche su analoghi episodi: in particolare sull'aggressione sempre di una donna a Cagliari.

Auto danneggiata

Intanto i militari di Selargius stanno indagando su un altro episodio avvenuto in una strada del centro: un uomo di 55 anni e i suoi due figli avrebbero aggredito un 45enne che durante una discussione avrebbe colpito con un calcio la parte posteriore della loro auto. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Dopo l’aggressione, la vittima è stata soccorsa e accompagnata in ospedale al Policlinico con una ambulanza del 118. Il ferito ha riportato solo delle contusioni ed è stato dimesso. I militari hanno avviato tutti gli accertamenti. (r. s.)

