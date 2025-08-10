VaiOnline
Serdiana-Burcei.
11 agosto 2025 alle 00:25

Un’altra domenica di fuoco 

Incendiari a Isca Manna: in cenere decine di ettari di vegetazione 

Un’altra giornata di fuoco tra le campagne di Serdiana e Burcei. Devastati diversi ettari di bosco, macchia mediterranea e sterpaglie. Grande la mobilitazione di aerei del servizio regionale e a terra di vigili del fuoco, forestali e diverse associazioni di volontariato: un lavoro massacrante andato avanti per cinque ore in una cappa di caldo torrido.

Isca manna

La giornata di fuoco è iniziata a “Isca manna” nelle campagne di Serdiana interessando subito un’ampia area boschiva. L’allarme è stato immediato: mobilitati due Canadair e tre elicotteri partiti dalle base di Villasalto, Fenosu e Pula. A terra, il Corpo forestale di Dolianova e Forestas, i Vigili del fuoco di Cagliari con due squadre (una è stata poi sostituita da una squadra della sede di Mandas), dei volontari del Nos di Quartu (con i pompieri francesi, di stanza da alcune settimane nel Campidano), del Masise con un gruppo di volontari appena arrivati dalla Lombardia e di Sant’Andrea Frius. Uno spiegamento di forze massiccio: i due Canadair e gli elicotteri che hanno effettuato decine di interventi dall’alto, attingendo l’acqua al Margine rosso (litorale di Quartu) fra la sorpresa dei bagnanti.

I danni

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Ancora da valutare l’estensione esatta del rogo e i danni ambientali. Raggiunto un bosco di eucaliptus e macchia mediterranea, andata in cenere per decine di ettari. Subito dopo l’operazione di spegnimento è iniziata la bonifica del sito: oggi ci sarà un nuovo sopralluogo per valutare i danni nella loro interezza.

Burcei

Più tardi l’allarme è scattato nelle montagne di Burcei interessando la macchia di Arcu Seuesu. Anche in questo caso mobilitati gli uomini del Corpo forestale, due elicotteri provenienti dalle basi operative di Pula e San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S. del Corpo forestale di Sinnai. Il fuoco ha aggredito un’area di macchia mediterranea: l’immediatezza dell’intervento ha evitato danni sicuramente più grossi. Sul tardi è iniziata l’operazione di bonifica. Oggi potranno essere quantificati anche i danni.

