Un’altra domenica di corsa 

Il duello tra il keniano Simon Kibet Loitanyang e il marocchino Khalid Jbari, primo e secondo un anno fa, potrebbe caratterizzare anche la sedicesima edizione della “Pan Cagliari Respira”, la più importante mezza maratona sarda in programma domenica e presentata ieri a palazzo Bacaredda. In realtà, la chilometrica starting list “vidimata” ieri dal comitato sardo della Fidal comprende altri due pretendenti al podio, ma se si citano Ismail El Haissoufi e Rachid Benhamdane non si può non aggiungere anche Claudio Solla. Il master di Uta, dove si è imposto dieci giorni fa con un promettente 1.09’26”, veste la canotta biancorossa del Cagliari Marathon Club, cioè rappresenta in corsa la società organizzatrice. Al comando del presidente Paolo Serra, sabato e domenica ci sarà un vero e proprio esercito, come ricorda il suo luogotenente Ivan Onnis: «Oltre 300 volontari contribuiranno all’assistenza e garantiranno, assieme alla Municipale di Cagliari, la sicurezza sul percorso». Con loro, i circa 150 che lavoreranno alla Fiera, nel cui Centro Congressi già domani (15-20) si possono ritirare i pacchi gara e dove sabato le gare domenicali (21,097 individuale e a staffetta, 6 km) e la non competitiva di 6 km vivranno il ricco prologo con i cosiddetti Meets .

Il tracciato

In diciassette anni, dal 2007, il progetto della “Cagliari respira”, come ha ricordato Serra, medico e maratoneta, «non ha mai cambiato l’impianto iniziale e ha gli stessi propulsori: sport, salute ecologia, ma anche solidarietà. Tutte le distanze, anche quelle promozionali, offrono a tutti la possibilità di godere delle strade cittadine senza traffico». «Il percorso è come un giro turistico», ha chiosato Onnis, riepilogando i passaggi in viale Diaz (partenza alle 10) e via Roma, con qualche disagio per i cantieri), Largo Carlo Felice, corso Vittorio, giro di boa in via Sant’Avendrace e ritorno da viale Trieste, per poi dirigersi al Poetto e rientrare verso il traguardo dentro la Fiera dal parco di Saline-Molentargius. A proposito, le limitazione al traffico saranno minime, anche per chi si recherà al mercatino di Sant’Elia. Negli anni il percorso è stato reso più fluido e i varchi intelligenti impediscono che le auto restino intrappolate. Piccoli disagi compensati dalla gioia dei quasi tremila partecipanti, molti dei quali arrivano dalle altre regioni d’Italia e dall’estero.

La “due giorni”

Sabato si comincia con il ricco programma dei convegni, primo fra tutti (9.45) quello medico-scientifico allestito in collaborazione con Sport e Salute sul tema-cardine della manifestazione: “Sport è salute”. Nel pomeriggio due tavole rotonde (“Sport e solidarietà” e “Sport e turismo”) e un incontro dal tema “Atletica: tecnica e performance”. Alle 19 la presentazione dei top runner. Detto di quelli della prova maschile, non si può non sottolineare la presenza della stella più brillante del mezzofondo sardo al femminile, Claudia Pinna, che cercherà di farsi l’ennesimo regalo nella gara tradizionalmente vicina al suo compleanno (mercoledì prossimo). A caccia del podio, tra le altre, la triatleta Lisa Orrù. Nel pomeriggio (ore 15) anche le KidsRun per i più piccoli. Domenica alle 10, oltre alla prova principale sui 21,097 km, che assegna anche il 15° Memorial Delio Serra al primo over 65 maschile, si corrono la KaraliStaffetta (8+13 km), la SeiKaralis (non competitiva, alle 10.05).

RIPRODUZIONE RISERVATA