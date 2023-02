Un’altra cucciolata abbandonata 

È un vero e proprio branco di cuccioli quello abbandonato (e recuperato) nelle ultime settimane a San Sperate: «Aiutateci, non abbiamo più spazio nel rifugio». L'appello arriva da Lidia Serra, vice presidente dell'associazione di volontariato “Anima Mundi, San Sperate a quattro zampe”.

Nelle ultime settimane sono più di dieci i cagnetti salvati da morte certa: «Gli ultimi arrivati domenica sono quattro, nati da meno di due mesi. Due maschietti e due femminucce. Se non fossimo intervenute sarebbero morti di freddo la notte». Ma il problema ora è dove tenerli: «Non abbiamo più spazio. Di solito qualcuno si offre di tenerli in attesa di sistemazione definitiva ma ormai tutti sono pieni. Per non parlare dei costi connessi a questo genere di interventi: un cucciolo necessita di cure dispendiose tra veterinario, medicinali e cibo».

Sarebbe stato determinante l'intervento del Comune: «Noi – chiude Serra – non siamo riuscite a tenere anche questi cuccioli che sono passati in affido al canile convenzionato. Come associazione non riusciamo a tenere altri animali. È un momento difficile, serve tutto l'aiuto possibile».

