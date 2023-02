Un’altra croce sulla strada dimenticata 

Per scansare una carcassa di volpe sulla carreggiata avrebbe invaso la corsia prima di schiantarsi contro l’auto condotta da una donna di Iglesias. I soccorsi sono stati inutili per salvare Marco Gessa, il 38 di Domusnovas morto sulla Provinciale 2. Ennesima vittima di un incidente in una strada pericolosa, priva di barriere spartitraffico e di sicurezza. I lavori, annunciati a più riprese, non sono mai iniziati.

La protesta

«Ogni giorno raccogliamo le sollecitazioni dei cittadini affinché si intervenga sulle strade del territorio. – dice Pietro Morittu sindaco di Carbonia - Pur comprendendo la difficoltà in cui versano le province ci auguriamo che i lavori programmati possano partire in tempi brevissimi». Parole simili a quella di Debora Porra, prima cittadina di VIllamassargia che chiede: «attenzione alla cura della segnaletica orizzontale e dell’illuminazione oggi totalmente assente». Ma la viabilità è precaria un po’ in tutto il Sulcis. «ll problema della sicurezza delle strade è prioritario – dichiara Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu – attendiamo la realizzazione di molti cantieri già finanziati ma mai partiti». Ma qualcosa, almeno per la Sp2, sembra muoversi: «È stato appena aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria per il tratto della Sp2 da Villamassargia verso Carbonia. – afferma il commissario della provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa – Mercoledì è prevista la firma del contratto con l’impresa. Purtroppo non disponiamo dei milioni di euro che sarebbero necessari per l’installazione del guardrail centrale».

Cordoglio a Domusnovas

«Un dolore straziante», sono le uniche parole che riesce a pronunciare la zia Loredana Loi. «Sto male fisicamente - confida il cugino Fabio Gessa - fin da piccolo per me era come un fratello maggiore al quale mi rivolgevo per qualunque cosa, dai consigli sul lavoro a quelli sulla vita». Ha destato immediato ed immenso cordoglio, a Domusnovas, la scomparsa di Marco Gessa, il muratore 38enne deceduto mercoledì sera sulla Sp 2 all’altezza di Tanì. (all’altezza della frazione di Tanì) nel tremendo scontro tra la sua Lancia Ypsilon e un Fiat Doblò condotto dall’iglesiente Laura Deidda, rimasta gravemente ferita e ricoverata al Brotzu di Cagliari. Nel pomeriggio di mercoledì il giovane si trovava con alcuni amici in un circolo del paese. Battuta pronta, sorriso contagioso e sempre in grado di creare allegria. «Non faccio altro che ricevere messaggi di incredulità e cordoglio dai colleghi ma anche io fatico ancora a crederci, - racconta Angelo Lai, capocaccia - per me era come un figlio. Per celebrarlo riuniremo la compagnia e affiggeremo nel capanno di caccia un grande foto dell’intero gruppo nella quale lui era sorridente e scansonato come al solito. In quella foto metterò anche una medaglietta che a lui piaceva tanto». Le esequie si terranno sabato alle 15.30 nella chiesa dell’Assunta.