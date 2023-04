Un’altra croce sulla Statale 

«Tornavanoda Cagliari, da viale La Playa - racconta Mario Pistis il nipote della donna che porta lo stesso nome del nonno - dove erano stati a fare la spesa. Non sappiamo nulla di preciso sulla dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine ci stanno ancora lavorando. L'unica certezza che abbiamo è che loro stavano attraversando quell'incrocio maledetto per tornare a casa. Invece si sono trovati sbalzati in un terreno oltre la Statale. L'impatto è stato violentissimo».

Ancora una croce sulla strada statale 130. Questa volta è morta una donna di Elmas, Teresa Pili, aveva 83 anni. Era a bordo dell'auto, una Peugeot 206, guidata da suo marito Mario Pistis di 90 anni che si è scontrata con una Bmv serie 1. Per l'uomo ferite lievi, mentre la moglie, portata venerdì notte in condizioni gravissime all'ospedale Brotzu, è deceduta dopo qualche ora.

Il dolore

«Tornavanoda Cagliari, da viale La Playa - racconta Mario Pistis il nipote della donna che porta lo stesso nome del nonno - dove erano stati a fare la spesa. Non sappiamo nulla di preciso sulla dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine ci stanno ancora lavorando. L'unica certezza che abbiamo è che loro stavano attraversando quell'incrocio maledetto per tornare a casa. Invece si sono trovati sbalzati in un terreno oltre la Statale. L'impatto è stato violentissimo».

L'incidente è avvenuto in corrispondenza dell'ingresso di Elmas, nell'incrocio di Leroy Merlin, teatro di incidenti quasi quotidianamente.

Allarme sicurezza

E torna ancora una volta di strettissima attualità il tema della messa in sicurezza di un lungo tratto di strada che va da Elmas a Decimomannu, teatro di sinistri stradali frequentissimi dei quali si può attribuire la responsabilità agli automobilisti imprudenti, solo in parte. Da un anno e mezzo i lavori, pronti a cominciare, sono stati commissariati su richiesta della Regione e finiti dall'Anas, che li stava per cantierare, direttamente nelle mani del presidente Christian Solinas. Da allora i lavori sono rimasti bloccati.

Secondo Quirico Sanna, capo di Gabinetto del Presidente della Regione, con delega alle gestioni commissariali. i ritardi sono dovuti alla mancanza di fondi, visto che quelli disponibili quando i lavori erano in capo ad Anas, ora non sono più sufficienti. Inoltre «il progetto sta subendo dei ritardi a causa delle variazioni richieste dalla sindaca di Elmas Maria Laura Orrù». Quest’ultima però spiega che le richieste, mai formalizzate per mancanza di disponibilità da parte della Regione, erano condizionate al fatto che non ci sarebbero stati ritardi nell'apertura dei cantieri. «Abbiamo detto che avremmo rinunciato alle modifiche se queste avessero comportato ulteriori ritardi. Siamo qui a contare un'altra croce. L'urgenza della messa in sicurezza per tutti i cittadini, non ammette più ritardi». «Ancora pochi metri - conclude il nipote della vittima - e i miei nonni sarebbero stati a casa, in via del Pino Solitario, sani e salvi. Quell'incrocio è pericolosissimo, quante morti dobbiamo ancora contare prima che si intervenga?».

