Un’altra barca distrutta dal fuoco al Circolo nautico 

Un’altra imbarcazione distrutta da un incendio in Gallura e ancora una volta si parla di possibile cattivo funzionamento di impianto elettrico e batterie. È successo ieri mattina nella banchina del Circolo nautico di Olbia, in una giornata che ha visto i Vigili del Fuoco impegnati per un altro rogo, nel pomeriggio, nella periferia della città gallurese. Il primo intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto in tarda mattinata, le fiamme si sono sviluppate rapidamente a bordo di una imbarcazione ormeggiata al Circolo nautico. I danni sono pesantissimi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale della Guardia Costiera ha evitato il disastro. Infatti le fiamme stavano raggiungendo le altre imbarcazioni, ma sono state spente nel giro di pochi minuti. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause del rogo, si esclude la matrice dolosa. Ancora una volta, sono sotto osservazione le batterie come causa dell’incendio. Sempre a Olbia, nel pomeriggio, si è reso necessario un altro intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di via Emilia, in una zona di Olbia che confina con la campagna. Le fiamme si sono alzate, altissime, nella macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che il rogo che si avvicinasse alle case.

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