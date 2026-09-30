SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Olbia.
01 ottobre 2026 alle 00:11

Un’altra barca distrutta dal fuoco al Circolo nautico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’altra imbarcazione distrutta da un incendio in Gallura e ancora una volta si parla di possibile cattivo funzionamento di impianto elettrico e batterie. È successo ieri mattina nella banchina del Circolo nautico di Olbia, in una giornata che ha visto i Vigili del Fuoco impegnati per un altro rogo, nel pomeriggio, nella periferia della città gallurese. Il primo intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto in tarda mattinata, le fiamme si sono sviluppate rapidamente a bordo di una imbarcazione ormeggiata al Circolo nautico. I danni sono pesantissimi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale della Guardia Costiera ha evitato il disastro. Infatti le fiamme stavano raggiungendo le altre imbarcazioni, ma sono state spente nel giro di pochi minuti. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause del rogo, si esclude la matrice dolosa. Ancora una volta, sono sotto osservazione le batterie come causa dell’incendio. Sempre a Olbia, nel pomeriggio, si è reso necessario un altro intervento dei Vigili del Fuoco nei pressi di via Emilia, in una zona di Olbia che confina con la campagna. Le fiamme si sono alzate, altissime, nella macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che il rogo che si avvicinasse alle case.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

Fondi Pnrr per colmare il gap digitale: realizzate finora solo metà delle opere

Cinquecento milioni per garantire linee veloci in tutti i centri sardi 
Roberto Murgia
Il piano.

Stop a Schengen con la Spagna: altri 15 giorni

E Piantedosi annuncia altri 106 posti nei centri per il rimpatrio anche «in Sardegna» 
L’inchiesta

Garlasco, pasticcio Dna: confronto fra gli ex Ris «Chiara, fu un supplizio»

I consulenti: le analisi mai inserite negli atti erano meritevoli di un approfondimento  