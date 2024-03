Un’altra auto incendiata in pieno centro: è la numero 17 

Un altro incendio notturno a Olbia, con completa distruzione di una Ford Ka. Le fiamme sono state appiccate all’interno del perimetro di un cantiere delle Ferrovie dello Stato. Il rogo è stato segnalato intorno alle 4 di ieri in un’area a ridosso di via Nanni, poco lontano dalla Caserma dei Carabinieri di Olbia Centro. Il raid incendiario di ieri non può essere in alcun modo associato agli atti intimidatori (17 auto distrutte dal 1 gennaio 2024) degli ultimi mesi. In questo caso potrebbe trattarsi di un atto vandalico, per quanto pericoloso, che niente ha a che fare con gli attentati ai danni di persone residenti a Olbia. La Ford Ka è infatti intestata ad una azienda umbra che opera sulla rete ferroviaria. L’auto era ferma da tempo all’interno di un cantiere. Qualcuno potrebbe avere appiccato le fiamme per togliere un riparo di fortuna ai senzatetto. Concluse le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco di Olbia, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro per tutte le indagini coordinate dalla Procura di Tempio. L’area è disseminata di telecamere. La prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, ieri ha dichiarato che l’escalation di raid incendiari a Olbia è oggetto di massima attenzione e sono allo studio misure preventive.

RIPRODUZIONE RISERVATA