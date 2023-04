Un’altra auto in fiamme nella notte: impiegato nel mirino? 

Un’altra auto in fiamme, a Burgos. Dopo che ignoti, a febbraio scorso, avevano dato fuoco alla macchina di un allevatore, l’altra notte la stessa sorte è toccata all’utilitaria di un impiegato della comunità montana. Attimi di paura per una bombola di gas che si trovava nell’abitacolo ormai avvolto dal rogo, sotto le finestre di una palazzina abitata. L’auto, infatti, si trovava in via Roma, dove era stata regolarmente parcheggiata, nella notte tra venerdì e sabato. A spegnere l’incendio ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Bono, intervenuti tempestivamente. I pompieri hanno dovuto estrarre dall’interno la bombola di Gpl per uso domestico, evitando così il pericolo di una esplosione. Grazie al lavoro degli idranti le fiamme sono rimaste circoscritte nella parte anteriore del mezzo che comunque è stato gravemente danneggiato e ora è praticamente inservibile.

Si indaga sulle cause dell’incendio, anche se pare ormai certo che si sia trattato di un atto doloso. Forse un gruppo di vandali, o qualcuno che ce l’aveva proprio con il proprietario della vettura. Indagano i carabinieri di Bono.

