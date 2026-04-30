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Cabras.
01 maggio 2026 alle 00:20

Un’altra auto in cenere nella notte 

Distrutta la Golf di un 33enne, danni all’impianto elettrico comunale 

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Un mese fa le fiamme vicino alla scuola Primaria, ieri a pochi passi dallo stagno. Cambiano i quartieri e aumenta la preoccupazione visto che le auto in cenere iniziano a sommarsi in poco tempo: una ogni 15 giorni.

Le fiamme

All’una di ieri alcuni residenti di via Messina hanno dato l’allarme. Le fiamme avevano completamente avvolto una Volkswagen Golf parcheggiata davanti a un’abitazione. I vigili del fuoco, arrivati dal comando di Oristano, hanno spento il rogo dopo circa mezz’ora ma per l’auto di un 33enne non c’è stato nulla da fare.

Non solo, le fiamme hanno mandato in tilt un armadio di distribuzione e alcune linee della rete telefonica e di quella elettrica. Un disservizio che è stato superato solo nella tarda mattinata di ieri grazie all’intervento dei tecnici.

Le indagini

Ovviamente in via Messina è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri anche perché pare ci possano essere pochi dubbi sull’origine dolosa dell’incendio.

I militari, registrate alcune testimonianze, ieri mattina sono andati alla ricerca anche di qualche filmato utile sia nell’impianto di videosorveglianza comunale ma sia anche in qualche casa di cabraresi.

Il precedente

Anche il il 31 marzo le fiamme si sono alzate nel cuore della notte. Allora i residenti di via Kolbe furono risvegliati prima da un boato e poi falla luce abbagliante dell’incendio che stava avvolgendo l’Opel Corsa di un 43enne. Subito è scattato l’allarme con la richiesta di intervento da parte dei vigili del fuoco di Oristano che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il fuoco si è esteso anche a una Renault Clio, parcheggiata vicino all’utilitaria dell’operaio, che ha subito ingenti danni.

Anche in quel caso poi venne accertato che il rogo era sicuramente doloso e che si voleva colpire l’operaio che già a maggio 2025 subì un altro attentato: la Renault Laguna, sempre parcheggiata in via Kolbe, venne distrutta in un incendio.

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