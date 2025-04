Un’allenatrice in seconda per due squadre: «Bellissimo» 

Allenatrice in seconda dell’Atletico Uri di Angel Parejo e della Rappresentativa sarda al fianco di Fabio Cossu: per Maria Grazia Spanu il duplice ruolo è un’esperienza positiva: «Sono molto contenta, questo dualismo mi ha aiutato tanto soprattutto nel percorso con la Rappresentativa. L’esperienza nel Torneo delle Regioni è stata bellissima. Abbiamo lavorato bene con un gruppo di ragazze che ci hanno dato subito la massima disponibilità». L’uscita nella fase a gironi (quattro punti in tre partite e terzo posto nel gruppo E) è solo uno degli step nel percorso di crescita della squadra.

A testa alta

«Ce la siamo giocata con tutti e siamo comunque soddisfatte», dice la 34enne sassarese, tecnico con patentino Uefa B. La sua carriera di allenatrice inizia con l’attività di base del Latte Dolce per cinque anni, poi sboccia nell’Atletico Uri. «Una società importante che nel femminile sta investendo tanto anche nel settore giovanile. Questo è un bel segnale per tutto il movimento e per la sua crescita».

Spanu è anche il tecnico dell’U15 e dell’U17 giallorosse, che in questa stagione si sono imposte a livello regionale conquistando l’accesso alle fasi nazionali. Un ottimo risultato, che scorre in parallelo col percorso inarrestabile della prima squadra al vertice del campionato di Eccellenza (a +3 dal Caprera) con quattordici successi e un solo pareggio a macchiarne il percorso netto. Le giallorosse sono ancora imbattute dopo quindici giornate e, a tre turni dal termine del torneo, corrono spedite verso la Serie C. «La squadra è migliorata tantissimo e ora possiamo puntare anche alla Coppa Italia».

