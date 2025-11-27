VaiOnline
Alghero.
28 novembre 2025

Un’alleanza su tecnologia e innovazione 

Alghero guarda al futuro e stringe un’alleanza strategica con la Fondazione Bruno Kessler di Trento, uno dei principali centri italiani per la ricerca scientifica e l’innovazione. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta ieri nel corso dell’incontro al Quarter dal titolo “L’Italia che collabora. Building the future”, un evento che proseguirà fino a sabato e che ha portato in città istituzioni, esperti e amministratori da tutto il Paese. L’accordo sancisce l’avvio di un percorso comune che punta a valorizzare il capitale umano e sociale, promuovere il trasferimento tecnologico e rafforzare la competitività territoriale.

«Un ringraziamento alla Fondazione Bruno Kessler per la visione condivisa, al presidente di Invitalia, alla Fondazione di Sardegna, al Magnifico Rettore, all'Agicom, a Porto Conte ricerche e a tutti coloro che hanno contribuito alla giornata di oggi e ci accompagneranno in questo percorso», ha detto il sindaco Cacciotto sottolineando l’ottimo lavoro della sua giunta. «In fondo è per questo che ci siamo candidati – ha aggiunto - provare a cambiare la nostra città in meglio». La giornata conclusiva sarà interamente dedicata alla cittadinanza con stand, attività laboratoriali, dimostrazioni scientifiche e percorsi interattivi.

