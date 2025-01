Unali e Passiu Basciu  primi sui 60 a Iglesias   

Prove generali di campionati sardi: a Iglesias è andata in scena la seconda prova regionale indoor dell’anno, l’ultima prima di quelle che assegneranno i titoli. Sui 60 metri, si è imposto Riccardo Unali (Delogu) che con 7”01 si è avvicinato al proprio personale (6”97 nel 2023) e ha preceduto in finale Valery Atzeni. Lo Junior della Tespiense è in piena progressione ed è arrivato a 7”06, fatto in finale per precedere di 3 centesimi il 31enne Marco Dario Muscas, in maglia Jolao Iglesias.

Tra le donne, in batteria, sfida generazionale a distanza sui 60 metri: il tempo gioca a favore dell’Allieva della Tespiense Vittoria Brigitte Passiu Basciu che ha trent’anni e 2 centesimi in meno della veterana Daniela Lai (Cagliari Atl. Legg.). Passiu Basciu ha ripetuto il 7”91 in finale e ha preceduto la pari categoria Maya Sciolti (Delogu), 2ª in 7”96.

Pochissimi atleti sugli ostacoli: 8”36 da solo per lo Junior Francesco Alpigiano (Cus Cagliari), 9”14 per il polivalente Allieva Emanuele Barra (Lib. Campidano), 9”31 per il Cadetto Davide Deiana (Isdgs Mara). Tra le donne, 9”08 per Federica (Pro Sesto Atl. Cernusco), 10”56 per l’Allieva Livia Zingali (Nuova Atl. Sestu).

Nel settore salti, l’Allievo Luca Sibiriu (Atl. Santadi) si prende il lungo con 5”91; doppietta amsicorina nel triplo con Paolo Caredda (14,55) davanti al fratello Giacomo (13,34). Nel lungo donne, 4,99 per Francesca Leccis (Jf, Mineraria Carbonia), nel triplo 10,73 per l’Allieva Elena Spini (Amsicora).

RIPRODUZIONE RISERVATA