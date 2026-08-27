Un’alba di fede con le “scalze” 

Questa volta sarà ancora più dura, vista l’afa soffocante già dalle prime ore del mattino. Sarà solo la grande fede a spingerle a percorrere gli sterrati del Sinis per tre ore, pregando per sciogliere un voto e ringraziare San Salvatore per un altro anno trascorso in salute e serenità. Così raccontavano ieri, in attesa del giorno che a Cabras le donne aspettano tutto l’anno.

Le scalze

All’alba di oggi 500 donne scalze, in processione trasporteranno il simulacro di Santu Srabadoreddu dalla chiesa di Santa Maria alla piccola chiesetta di San Salvatore, nell’antico villaggio campestre. Tra loro figlie, mamme e nonne. Per ognuna ogni passo ha un significato diverso. Composte nella loro preghiera e disposte su due file, canteranno is coggius, le preghiere in sardo e apriranno i festeggiamenti in onore di San Salvatore. I costumi sardi tradizionali sono rimasti in bella mostra nelle case del paese per diversi giorni, prima di essere baciati dal sole di Sinis e imbiancati dalla polvere degli sterrati. Le donne partiranno da Cabras alle 6.30 e arriveranno all'ingresso del villaggio circa tre ore dopo. Ad accoglierle ci saranno i mariti, i fidanzati, i fratelli, i padri. È il primo atto ufficiale delle celebrazioni per San Salvatore: dopo un anno di silenzio, nel borgo è di nuovo festa.

Le emozioni

Per tutte quella di ieri è stata una notte lunghissima, insonne. Ognuna delle 500 protagoniste custodisce una storia diversa. Per Noemi Dessì, 39 anni, sarà una processione speciale: sarà assieme alla figlia Agata di appena due anni, la più piccola di tutto il gruppo. «La processione fa parte della mia vita da sempre, da quando ho avuto l’età per poterla fare - racconta - È una promessa che cerco di mantenere ogni anno. Porto avanti la tradizione con mia figlia nella speranza che quando sarà abbastanza grande voglia fare il pellegrinaggio per sua scelta. Adesso è troppo piccola per percorrere l’intero tragitto, ma nell’ultimo tratto il papà la accompagnerà verso di me». C’è anche chi partecipa per la prima volta: «Sono pronta per affrontare questo momento speciale- racconta Carla Spano, 45 anni - Sono emozionata, ci sarò perché ho fatto una promessa a San Salvatore». Maria Francesca Spanu, presidente dell’associazione Santu Srabadoeddu, è una delle più anziane: «Rinnoveremo un rito che accompagna da generazioni la vita di tante donne legando fede, memoria e gratitudine. La gioia più grande è vedere questa devozione trasmessa dalle nonne alle madri, fino alle figlie e alle nipoti, con sempre più giovani che scelgono di sentirsi parte di una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità».

Le case di ladrini da oggi verranno aperte a tutti, anche ai turisti che ogni anno restano affascinati da questa festa religiosa. Ogni sera verrà celebrata la novena, sino all'arrivo degli scalzi, sabato prossimo.