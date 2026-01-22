Un’ala per Selargius: è la finlandese Aijanen 

In vista della prossima sfida casalinga contro Livorno, la Nuova Icom Selargius (A2 semminile) colma il vuoto lasciato dalla partenza della danese Erikstrup, avvenuta a dicembre, pescando ancora una volta dal Nord Europa. Il club giallonero ha ufficializzato l’ingaggio dell’ala finlandese Anniina Aijanen, classe 1995, reduce da un’ottima stagione con Treviso (11,6 punti e 7 rimbalzi di media).

Giocatrice di esperienza internazionale, con un lungo percorso tra Ncaa (Xavier University) e campionati europei, soprattutto in Spagna e in Germania, Aijanen ha spiegato di aver sposato il progetto dopo il confronto con coach Maslarinos: «Cercavo una nuova opportunità e credo che Selargius sia il posto giusto per crescere e aiutare la squadra». ( ro.r. )

