VaiOnline
Basket A2F.
23 gennaio 2026 alle 00:10

Un’ala per Selargius: è la finlandese Aijanen 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In vista della prossima sfida casalinga contro Livorno, la Nuova Icom Selargius (A2 semminile) colma il vuoto lasciato dalla partenza della danese Erikstrup, avvenuta a dicembre, pescando ancora una volta dal Nord Europa. Il club giallonero ha ufficializzato l’ingaggio dell’ala finlandese Anniina Aijanen, classe 1995, reduce da un’ottima stagione con Treviso (11,6 punti e 7 rimbalzi di media).
Giocatrice di esperienza internazionale, con un lungo percorso tra Ncaa (Xavier University) e campionati europei, soprattutto in Spagna e in Germania, Aijanen ha spiegato di aver sposato il progetto dopo il confronto con coach Maslarinos: «Cercavo una nuova opportunità e credo che Selargius sia il posto giusto per crescere e aiutare la squadra». ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia