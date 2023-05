Un’ala del Man a casa Musina 

Il burocratese fa sorridere, spesso svia le intenzioni. Talvolta, però, lascia pure il segno, nonostante la forma discutibile: «Si autorizza l’acquisizione delle unità immobiliari componenti l’edificio denominato “Casa Musina”, sito in Piazza Satta, e contiguo ai due edifici di proprietà della Provincia nei quali sono in corso i lavori di ampliamento del museo Man». Con una delibera l’ente di piazza Italia a Nuoro riaccende il sogno avviato nel 2001. L’allargamento dell’eccellenza museale riprende vigore. «Un’operazione virtuosa», sentenzia la direttrice del Man, Chiara Gatti: «Un segnale positivo di riapertura di una pratica fondamentale per la crescita di un museo che è sempre più centro della comunità».

Il sogno continua

La delibera numero 79 varata dalla Provincia fa capire le intenzioni. Nessuna voglia di gettare la spugna, malgrado un travagliato iter più che ventennale e gli intoppi che hanno costellato gli interventi di ampliamento, dopo l’ultimo stop con conseguente fuga di operai e impalcature dalla candida piazza creata da Nivola. Così, sebbene lo scorso ottobre la ditta designata per la prosecuzione dei lavori abbia rinunciato all’incarico, la realizzazione della nuova ala del Man non si ferma. Anzi, riparte con forza e nuovi innesti. «Crediamo fermamente nel Man e nelle sue potenzialità - premette Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro -. L’acquisizione di Casa Musina, con 280 mila euro, rientra in quel progetto ambizioso che punta sia a creare nuovi spazi sia ad ampliare quell’offerta artistica e culturale di cui andiamo assai orgogliosi. La nostra è proprio una scelta programmatica, che coinvolge il Man e le istituzioni culturali».

Piazza Satta

È dall’incanto ideato dall’oranese Costantino Nivola che la magia si irradia. Aiuta a imbastire trame virtuose, a ipotizzare un futuro roseo capace di proiettare il museo barbaricino verso nuovi orizzonti, ancora più internazionali e ambiziosi. La delibera 79, poi, consente di comprendere meglio i fini: «L’edificio denominato “Casa Musina” è collocato in posizione intermedia tra l’ex albergo Sotgiu e l’ex casa Deriu, già di proprietà della Provincia e oggetto di importanti lavori di ristrutturazione - si legge nel documento dell’ente -. La realizzazione di un’unica struttura con gli stabili adiacenti consentirebbe una migliore fruizione e organizzazione degli spazi espositivi». Insomma, con un’adeguata proposta progettuale i tre edifici comunicanti darebbero vita a un’enorme nuova ala. «Adesso dobbiamo riprogettare tutto - dice Tidu -. Stiamo investendo e mettendo a disposizione le nuove somme per avere un nuovo progetto che riguardi l’intero Man. Oltre al milione di euro dal precedente intervento, dobbiamo recuperare le altre risorse necessarie, ovvero 800 mila euro per un progetto complessivo».