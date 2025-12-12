«Un’ala chiusa alla Media “Alagon”: ci sono i topi?» 

Per ora sono solo indiscrezioni, ma alla scuola media “Alagon” qualcosa non torna: un’ala chiusa senza spiegazioni ufficiali e voci insistenti sulla presenza di topi. È in questo contesto che tutto il centrosinistra, con prima firmataria Maria Obinu, ha depositato un’interpellanza chiedendo chiarimenti al sindaco e all’assessore ai Servizi scolastici.

Nel documento i consiglieri ricordano che «la sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici sono prioritarie» e che «la presenza di topi rappresenta un grave rischio sanitario», con obbligo di interventi immediati fino alla chiusura dei locali.

Da qui una serie di domande: «Corrisponde al vero la presenza di topi nei locali della scuola media “Alagon”? Quali segnalazioni sono arrivate agli uffici e quali sopralluoghi sono stati effettuati? È vero che un’ala della scuola è stata chiusa? E per quali ragioni?». Il centrosinistra chiede anche quali misure siano state adottate per evitare che eventuali roditori «si spostino in altri ambienti», quali interventi di derattizzazione siano «programmati o già effettuati». Ultimo nodo: famiglie e personale sono informati? Una «risposta scritta e tempestiva» è la richiesta finale. ( m. g. )

