Un’aiuola con erba finta: scoppia la polemica  

Piazza Africo: al centro c'è un'aiuola con del verde al suo interno. Però è erba finta. Sui social non mancano i post sarcastici sui social, e interviene anche la consigliera di minoranza Francesca Mulas: «Vedere quale considerazione il sindaco e la sua giunta hanno del verde cittadino è avvilente: qui, al posto di un albero in una piazza ampia e assolata, si è scelto di gettare del cemento e sistemare un prato sintetico, nonostante una richiesta precisa dagli abitanti che chiedevano verde e cura dello spazio pubblico. Quale giustificazione potranno darci gli stessi che candidano Cagliari a Capitale Europea Green? Vedo tanta propaganda e nessuna attenzione per i bisogni di questa città, dove regnano ormai degrado e incuria».

Mulas è anche prima firmataria di un’interrogazione, sottoscritta anche dalle consigliere e dai consiglieri Giulia Andreozzi, Marzia Cilloccu, Camilla Soru, Guido Portoghese, Rita Polo e Andrea Dettori, nella quale si chiede al sindaco e alla sua Giunta, «perché, a fronte di una precisa richiesta dei cittadini, si sia scelto di sistemare piazza Africo con un'aiuola di erba sintetica piuttosto che con la messa a dimora di un albero e se siano previsti ulteriori interventi per la riqualificazione verde della stessa piazza». (ste. lap.)

