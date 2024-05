«Un’Agenzia per l’Intelligenza artificiale» 

Un’Agenzia sarda per «governare la vera sfida tecnologica del momento», ovvero l’Intelligenza artificiale. La proposta è del capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca che l’ha illustrata ieri con il coordinatore regionale del partito Aldo Salaris e con la presidente Mara Lai. Il presupposto è questo: «Secondo tutti gli analisti l’IA avrà un impatto enorme sul Pil e sull’economia», spiega Ticca, «e tutti noi nella vita quotidiana iniziamo a capire quanto l’IA può cambiare i nostri lavori, ad avvertire gli aspetti positivi ma anche il rischio che possa danneggiare alcune classi di lavoratori». Ora, «noi crediamo che creando una giusta struttura si possa riuscire ad avere i benefici limitando notevolmente i rischi». Davanti a questo cambiamento epocale, «come Regione possiamo subirlo o raccogliere la sfida e governarla». Come? Con una nuova Agenzia regionale per l’Intelligenza artificiale e la digitalizzazione: «Un organismo snello con una dotazione di un milione di euro per partire». Il testo ha tredici articoli. La proposta, istituendo l'Agenzia, vuole disciplinare l'organizzazione della Regione in materia di corretto utilizzo delle tecnologie di IA e di quelle digitali ad essa connesse, «con l'obiettivo - è specificato - di promuovere la più corretta diffusione dei sistemi di Ia. In modo da garantire, oltre ad un livello elevato di innovazione, un corrispondente grado elevato di protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto».

Gli obiettivi

L'Agenzia si occuperà di ricerca e sviluppo con la promozione di progetti innovativi, incentivando studi e sperimentazioni in settori chiave: formazione ed educazione; incentivi per le imprese (sgravi fiscali e finanziamenti agevolati, per stimolare le aziende locali a adottare tecnologie IA, aumentandone la competitività); cooperazione nazionale ed internazionale per facilitare lo scambio di conoscenze, tecnologie e best practices. Tra le competenze dell’Agenzia, anche quella di identificare i settori dove l’IA può avere maggiore impatto: turismo, agricoltura, produzione energetica. «Con la creazione di un’Agenzia – chiude Ticca – sarà possibile capitalizzare il potenziale legato all’IA in Sardegna puntando alla creazione di un ecosistema che vede la centralità della tecnologia quale leva competitiva del sistema Regione». (ro. mu)

