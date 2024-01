Un'agenzia inglese di comunicazione per Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la 22enne di Vigonovo vittima di femminicidio. Cecchettin aveva annunciato la volontà di elaborare un progetto, una fondazione, nel nome di Giulia, per diffondere la cultura della non violenza. L'agenzia di comunicazione potrebbe anche aiutarlo nella scrittura, per la letteratura o il cinema, sulla storia di Giulia.