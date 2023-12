Un’adozione speciale per Fabietto 

La speranza è che possa trovare una casa accogliente entro Natale. Fabietto è il cagnolino nella foto in basso a sinistra, uno scricciolo di soli quattro chili dal carattere buonissimo. Per informazioni si può contattare il 3283661490. In alto a destra, invece, c’è Rocky: è molto simpatico e affettuoso ma non va d’accordo con gli altri cani maschi. Vive in un canile e per conoscerlo si può chiamare il 3478121550. In basso a destra c’è una delle tre sorelline in attesa di un’adozione. Si chiamano Lilibeth, Camilla e Lisa e per avere informazioni c’è il numero 3898511914.

Smarrito

In alto a sinistra c’è il gatto Lyon, sparito ormai da mesi in via Carlo Alberto dalla Chiesa, traversa Matterella, a Maracalagonis. La sua famiglia non si dà pace e rinnova l’invito a chiunque l’abbia visto a segnalarlo. Lyon ha 9 anni, è castrato e ha gli occhi gialli. Contatti al 3453181657.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica si può scrivere all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

