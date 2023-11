Un’adozione del cuore per Rudolf 

Tutti la chiamano Orsetto ma il suo vero nome è Perla: è la cucciola nella foto in alto a sinistra, una piccola dal carattere dolcissimo, allegra e ubbidiente che va d’accordo con tutti anche con i gatti. È già vaccinata e per adottarla si può contattare il 3385487889. Nella foto accanto c’è Rudolf, simil levriero sardo dall’ottimo carattere, molto affettuoso. Lui ha già dovuto fare i conti con l’abbandono e ora ha bisogno di una famiglia che lo accolga e lo ami per sempre. Per informazioni chiamare il 3922988807.

Mici

Nella foto in basso a destra ci sono due dei tre gattini (li hanno chiamati Mercoledì, Gomez e Morticia) salvati solo pochi giorni fa da una strada di campagna. Hanno due mesi e verranno affidati con protocollo sanitario e visita di pre-affido. Per saperne di più c’è il numero 3939805500. Infine, c'è Bambolina: la micia in basso a sinistra. Ha problemi alla vista ed è l’unica sopravvissuta di una colonia a Cagliari. È sterilizzata e in caso di adozione verrà testata fiv/felv. Contatti al 3891285881.

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA