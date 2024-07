Un’adozione del cuore per la piccola Luce 

Li hanno chiamati Leo, Buc e Gray: sono tre micetti di poche settimane che cercano casa (uno è quello nella foto in alto a sinistra). Verranno affidati solo per un’adozione sicura, per avere informazioni si può chiamare o scrivere al 3463685199.

In basso a sinistra ci sono due dei tre cuccioli abbandonati e fortunatamente salvati che ora sono in attesa di una famiglia. Sono di taglia media e non verranno dati a chi vorrà usarli come cani da guardia. Contatti al numero 3469905456.

Quella di Luce, in basso a destra, non è un’adozione facile: ha tre zampe ma è piena di energia. È stata portata via dal canile ma ora ha davvero bisogno di qualcuno che si occupi di lei con tutto l’amore che merita. Per conoscerla e saperne di più c’è il numero 3298277492.

Smarrito

Nella foto in alto a destra c’è Artù, un cagnolino scappato dalla sua casa nella zona del villaggio delle Rose a Sinnai. Per segnalazioni contattare il 3663807668.

Canili e rifugi

Anche i gattini accuditi ogni giorno dai volontari dell’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per pubblicare annunci nella nostra rubrica si può scrivere all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

