Un’Academy per mettere assieme le forze del territorio 

Fare rete per creare valore sul territorio mettendo al centro persone e competenze. Dopo la prima sperimentazione del 2025, la “Rete territoriale” di Sarroch rilancia l’Academy, il percorso formativo rivolto a chi gestisce gruppi di lavoro nelle aziende, negli enti pubblici e nel terzo settore. Il progetto, curato dalla società Variazioni, è stato presentato nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti e dei dipendenti selezionati.

Sinergia

La Rete riunisce il Comune di Sarroch, la cooperativa Asgesa, Eso, Entusa, Cemis, Italteleco, Src, Gibbons Sarda, Turismar, Ndt, Sarlux e il Centro commerciale naturale S’Arrocca. L’obiettivo è favorire la collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà sociali tramite progetti che generino ricadute economiche, sociali e culturali per la comunità.

Per il 2026 sono previsti due appuntamenti, il 21 ottobre e il 12 novembre, con circa 50 partecipanti. Al centro degli incontri ci saranno la cultura della fiducia nella gestione delle risorse umane e il “feedback” (il riscontro) come strumento per favorire la crescita professionale. Competenze importanti per responsabili di funzione, capi turno e project manager.

Il sindaco

«Tra gli obiettivi c’è la generazione di valore pubblico attraverso la collaborazione tra realtà diverse del territorio», spiega il sindaco Angelo Dessì, «l’Academy è uno degli strumenti concreti con cui perseguirli, investendo su persone e sviluppo di competenze trasversali con il coinvolgimento anche del personale del Comune. Rafforzare queste competenze significa far crescere le organizzazioni e migliorare la qualità dei servizi e delle ricadute sulla comunità».

Per Gabriella Orrù, consigliera comunale con delega alle Attività produttive, «l’Academy fa parte dei progetti della Rete e ne rappresenta uno dei più importanti. Investire sulla formazione del personale significa fare una scelta strategica per la crescita, la continuità dell’impresa e il benessere del territorio».

La nascita

Francesco Iasi, responsabile del progetto, ricorda che l’iniziativa è nata quattro anni fa per creare una collaborazione tra tessuto produttivo e pubblica amministrazione, non solo per sostenere la crescita e la reputazione delle imprese ma anche per investire nel sociale e nella cultura: «Puntiamo a formare i responsabili delle organizzazioni coinvolte affinché possano trasferire ai collaboratori competenze utili a migliorare il lavoro e la competitività».

Roberto Monni, amministratore delegato di Italteleco, spiega di credere che la Rete «sia il luogo giusto per interrogarci insieme sulle sfide del territorio e affrontarle. Anche la formazione e lo sviluppo delle competenze fanno parte di questo percorso: le nostre realtà vivono delle persone che stanno sul territorio e una gestione manageriale efficace può generare vantaggi per tutti».

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