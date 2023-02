Unabomber, cagliaritano indagato 

Ha colpito sempre in luoghi pubblici, con ordigni esplosivi improvvisati che hanno provocato lesioni a chi si trovava a passare di là, bambini compresi. Unabomber è stato un incubo, tra il 1994 e il 2006, in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, e ora c’è una svolta nelle indagini che riguarda un cagliaritano. Si chiama Luigi Pilloni, ha 61 anni e abita a Gaiarine di Treviso. La Procura di Trieste l’ha iscritto nel registro degli indagati, ma nulla trapela sul ruolo che gli è, almeno al momento, attribuito dagli inquirenti. Stanno compiendo accertamenti per capire se e quanto sia coinvolto nella serie di attentati nel Nordest.

Il nome nuovo

Quello di Pilloni è l’unico nome nuovo tra gli undici indagati nell’ambito dell’inchiesta su Unabomber, alla quale è stato aggiunto l’ennesimo attentato di cui non si era mai saputo in precedenza: risale al 28 ottobre del 2007 ed era stato commesso a Zoppola, un paese nella provincia di Pordenone. E fallì: la bottiglietta di Coca Cola trasformata in bomba rudimentale non esplose, salvando così il cacciatore che l’aveva trovata da lesioni gravissime o, ancor peggio, dalla morte. Pilloni, che non ha un lavoro fisso, è stato segnalato ai carabinieri di Treviso il 26 dicembre scorso. Sul cagliaritano, trasferito a Gaiarine solo di recente, non filtrano indiscrezioni, ma secondo gli investigatori sarebbe una persona «la cui attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare».

Scia di esplosioni

L’inchiesta bis della Procura triestina ruota attorno a una serie di reati gravissimi: attentato per finalità terroristiche o strage con l’aggravante dell’associazione con finalità di terrorismo. Perché Unabomber non era una sola persona, o almeno così sono convinti i magistrati che conducono l’inchiesta bis, aperta su richiesta di due delle vittime degli attentati. Già fissato un incidente probatorio: alle 9.30 del 13 marzo prossimo si verificherà se è possibile estrarre tracce biologiche da dieci reperti messi insieme tra quelli ritrovati in occasione di cinque degli attentati attribuiti al gruppo di terroristi. Si tenterà di verificare se il Dna, ammesso che possa essere recuperato dai reperti, corrisponda a qualcuno degli undici indagati nell’inchiesta.