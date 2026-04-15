Una zona artigianale a Campo Pisano 

L' evoluzione e le tendenze del nuovo piano urbanistico, tracciano le linee guida della nuova zona artigianale, che è stata individuata a Campo Pisano, in un' area declassata che rinascerà a nuova vita, offrendo nuove opportunità per attività artigianali e di servizi. L' intera area infatti, è stata declassata dai vincoli Pai, il piano stralcio per l’assetto idrogeologico, secondo le ultime varianti adottate dalla Regione Sardegna. Questa progetto è strettamente legato alla riqualificazione del Rio San Giorgio, infatti, nel medesimo progetto è stata inserita e individuata la zona artigianale.

La riqualificazione

Il Comune ha ottenuto per la riqualificazione dell’intera area due milioni e cento mila euro, attraverso il sistema di finanziamento del Just Transition Fund. «Un risultato molto importante - ha dichiarato l’assessora all’Urbanistica, Giorgia Cherchi – per la città e per la nostra amministrazione. Un obiettivo raggiunto che chiude le fasi della programmazione urbanistica. La riqualificazione dell’intera area permetterà di realizzare una serie di infrastrutture in grado di accompagnare lo sviluppo della nuova zona artigianale. È un lavoro molto importante per la città che finalmente potrà contare sulla zona artigianale». Il piano urbanistico che verrà approvato entro la fine dell’anno, potrà offrire con il nuovo piano degli insediamenti industriali nuove e appetibili opportunità di crescita sociale ed economica. Una realtà simile a quella della zona industriale di Sa Stoia ma con parametri di riferimento diversi, come spiega l'assessore alle attività produttive, Daniele Reginali: «Sarà una realtà simile a quella della zona industriale, dotata di importanti infrastrutture da quelle essenziali a quelle più moderne e funzionali. Ma le regole che disciplinano il piano degli insediamenti produttivi è diverso rispetto alla zona industriale, un po' più rigido seguendo quelle che sono le normative vigenti. Adesso, è fondamentale per noi pensare alla riqualificazione e al piano infrastrutturale, e confrontarci con gli operatori per accogliere anche delle nuove iniziative».

L’area Pip

L’intera area interessata dal Pip sarà al centro di un progetto di riqualificazione che contempla la realizzazione dei servizi della rete elettrica, idrica e fognaria. Verranno realizzate le strade di accesso e di servizio, dotate di segnaletica apposita, marciapiedi e l' impianto di illuminazione. Secondo gli amministratori comunale «da una attenta analisi della domanda e dell’offerta verranno definite le opportunità di crescita economica del territorio». La città aspetta il piano urbanistico da 45 anni. Prima della approvazione definitiva, il Puc in tutti i suoi aspetti, sarà al centro di numerose riunioni e conferenze con i cittadini.

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