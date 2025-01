Una voragine sull’asfalto rifatto da poco  

Frana l’asfalto in via Vittorio Emanuele. Un enorme buca si è formata ai lati della strada a pochi passi dall’incrocio con via Umberto I. Il fosso è così profondo che si intravedono anche i ferri. La situazione è peggiorata negli ultimi tempi a furia del costante passaggio delle auto che ha contribuito a far crollare ancora di più l’asfalto.

«È un pericolo non solo per le auto» dice Giulia Atzeni, «ma anche per pedoni perché proprio in prossimità di dove è sprofondato l’asfalto ha ceduto anche il marciapiede. Sembra come se ci fosse una perdita sotterranea».Sta di fatto che ancora, dopo lungo tempo, nessuno è intervenuto per riparare la voragine.La strada era stata asfaltata di recente e in seguito erano stati fatti alcuni rattoppi dopo altri lavori. Un po’ il destino che accomuna tante altre strade cittadine dove dopo la posa del nuovo asfalto sono arrivate ditte esterne che hanno effettuato nuovi scavi per poi procedere con i rattoppi.

RIPRODUZIONE RISERVATA