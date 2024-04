Una voragine sull’asfalto di via Sassari 

Una voragine sull'asfalto in via Sassari fa imbufalire il sindaco Gianfranco Lecca. La buca, o peggio il cratere, sarebbe stato originato lo scorso febbraio da un mezzo di Abbanoa, diventando motivo di forte preoccupazione per il Comune. «Il danno provocato da Abbanoa è una vera emergenza in una strada ad alta percorrenza. Si è aperta una spaccatura tanto grande quanto insidiosa per gli automobilisti che la percorrono e per gli abitanti che possono incorrere in rovinose cadute», sbotta il primo cittadino, commentando lo stato in cui si trova la via che conduce all’acquedotto. Da oltre due mesi si chiede che si sblocchi la situazione. «Su indicazione degli uffici tecnici del Comune abbiamo atteso risposta ai diversi solleciti ma ad oggi, non è arrivata alcuna risposta. Un atteggiamento – continua – che ci spinge a declinare qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e persone. Andremo per vie legali». Interpellata in merito Abbanoa replica: «I tecnici del Distretto dell'Ogliastra hanno già incaricato l'impresa che si occupa delle manutenzioni: l'intervento sarà eseguito quanto prima nei prossimi giorni».

