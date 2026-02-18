Una voragine sotto il serbatoio 

Si è rischiato il disastro al serbatoio pensile di Serra Lurdagu? È la domanda che si stanno ponendo i residenti del rione Lotto B a Carbonia nell’apprendere una notizia che sino a ieri era sconosciuta a mezzo rione: una gigantesca voragine si è aperta ai piedi del gigantesco serbatoio pubblico che sovrasta il quartiere costringendo gli addetti ai lavori a svuotarlo in tutta fretta per prevenire il crollo della struttura.

L’allarme

Tutto è cominciato quando alcuni residenti hanno segnalato l’acqua che scorreva in strada, molto più di quella che la pioggia incessante ha portato per due mesi. Alla segnalazione è seguito un via vai di tecnici del Comun e di Abbanoa, Corpo forestale, geologi e poi l’intervento dei vigili del fuoco: la ricerca della perdita ha fatto scoprire un dissesto statico a seguito del quale si è aperta una gigantesca voragine ai piedi del grande serbatoio costruito nel 1989 per contenere quasi 1.500 metri cubi di acqua al servizio della zona nord della città. Il cedimento del terreno ha interessato il lato frontale del serbatoio, proprio al di sotto della cabina in cui sono presenti le pompe dell’impianto. Non è dato di sapere al momento se la voragine sia stata causata dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi o da qualche problema alla struttura ma poco cambia: l’area è stata transennata e si è deciso di svuotare immediatamente il serbatoio per scongiurare il rischio di vedere il rione travolto da 1.500 metri cubi d’acqua.

La polemica

Il problema che ora non fa dormire sonni tranquilli ai residenti è la totale mancanza di informazione immediata davanti a un rischio tanto grande. Lo sottolinea ad esempio Immacolata Manca che risiede in via Satta, poco lontano dal punto critico: «Se il serbatoio dovesse venire giù – dice . sarebbe un disastro». Fabrizio Brundu, residente in una delle vie su cui si affaccia il serbatoio è sconcertato: «Nessuno mi ha avvisato di questa grande voragine – dice – pero adesso vorremmo capire cosa è realmente successo e se siamo al sicuro». Lo stesso vale per Danilo Mucelli, residente da sempre nel rione: «Da quanto tempo conviviamo con questo problema? Io non sapevo proprio nulla – dichiara – non abbiamo ricevuto nemmeno informazioni sulle eventuali precauzioni da adottare». Il sapere di aver dormito chissà quante notti ignari del pericolo spaventa anche ora. Lo evidenzia, ad esempio, Renzo Orrù che abita in via Montanara proprio sotto il grande serbatoio: «Vorremmo sapere realmente cosa è successo, – dice – c’è stato un via vai tra vigili del fuoco, forestale e alcuni esponenti della giunta comunale. Dobbiamo preoccuparci? Vorremmo delle rassicurazioni».

I controlli

Dopo i sopralluoghi e lo svuotamento del serbatoio l’acqua che arriva da Bau Pressiu è stata dirottata direttamente verso le utenze. Abbanoa tiene a precisare che non risultano danni alla struttura e che della questione si sta occupando anche il Comune tramite la Protezione civile sotto il diretto controllo del sindaco Pietro Morittu che spiega, «Il Comune ha invitato Abbanoa a procedere celermente e urgentemente secondo le prescrizioni dei vigili del fuoco, considerato che le strutture e conseguentemente le aree su cui queste insistono sono in gestione ad Abbanoa per l'erogazione del servizio idrico integrato». Morittu ci tiene a rassicurare la popolazione: «Stiamo accertando con delle indagini geologiche se il fenomeno riguardi soltanto il sito su cui insistono i manufatti gestiti da Abbanoa o se è esteso anche alle aree limitrofe».

