Una vocazione lunga una vita. Paolo Balzano è stato ordinato diacono ieri, nel santuario Madonna d’Ogliastra. Ad abbracciarlo, e a dimostrare affetto e stima, l’intera comunità ogliastrina e quella ecclesiale, che ha presenziato al rituale celebrato da chi ha fatto la differenza nel suo percorso di fede e verso il sacerdozio, monsignor Antonello Mura. Un percorso ricco di punti di riferimento, da Don Minuccio Stochino, all’Opus Dei, fino a monsignor Mura, di esperienze, di studio, ha tre lauree compresa quella in teologia, compiuto e maturato passo dopo passo con consapevolezza e determinazione.

Emozione

Quella di ieri, è stata una: «grande dimostrazione d’affetto, come deve essere dal punto di vista della liturgia». La sua ordinazione a diacono avviene in concomitanza con i funerali di Papa Francesco, arricchendo il momento di significati simbolici «La vita è un mistero in cui la morte e la nascita sono profondamente intrecciate – ha detto Balzano – Il Papa che va in cielo oltre che un dispiacere, è anche gioia perché lui ha realizzato il suo Ministero. È per me un modello, lo abbiamo visto, ha servito fino all’ultimo, rimanendo in mezzo alla gente, al servizio dei più deboli. Quello che lui diceva era la riproposizione del Vangelo. È stato una compagnia nella preghiera di questi giorni».

Il diacono Paolo Balzano ora si dedicherà a Dio e alla Chiesa, al fianco del vescovo e dei sacerdoti, nelle comunità di Baunei, Santa Maria Navarrese, Triei e Ardali, alla pastorale giovanile e, presto, alla Caritas, accanto ai giovani e a chi è in difficoltà «Vivere la comunità è bello e stimolante, in gruppo, insieme ai laici, lavoriamo con i ragazzi per cui facciamo formazione e molto con i malati. E questo è un aspetto meraviglioso anche se duro e impegnativo. La differenza è che il sacrificio si fa per amore di Gesù e dei fratelli e Gesù si incontra in particolare nelle persone più deboli. Come diocesi siamo molto attivi, noi siamo presenti dove c’è bisogno».

Percorso

La comunità è il luogo della ricerca, delle domande e dello studio delle risposte: «Si respira senso di comunità. Il percorso di fede non è mai definitivo, ha sete di conoscere, c’è una ricerca continua. Anche in queste comunità cerco di camminare insieme a queste persone nella ricerca della fede, che è soprattutto la mia».

L’augurio, durante la funzione, del vescovo Mura. «Assumi oggi l’impegno di essere servo della parola di Dio a cui ispirarti per amare e servire la Chiesa. Sii esempio stimolante per tutti noi, ad immagine del servo Gesù. Ti prenda per mano conducendoti su tutte le strade dove le persone attendono parole di gioia e verità». La strada di Paolo è sempre la stessa, quella che porta agli altri.

