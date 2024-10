Una vocazione chiamata oratorio 

Dalle finestre del suo appartamento si vedono i campetti per il padel, calcetto, volley e basket animarsi di bambini e ragazzi. Sergio Mascia, 48 anni di Villaputzu, gestisce il nuovo grande oratorio diocesano Amoris Laetitia di Tortolì da quasi un anno e mezzo. Una scelta di fede, un lavoro che ha cambiato la vita di tutta la famiglia, arrivato come un desiderio accolto dall’alto. «Provo una grande soddisfazione a guardare l’oratorio girare in un certo modo e la cosa più importante per me è ritrovare lo stesso clima che ho vissuto da bambino nell’oratorio del mio paese. Sono in quest’ambiente fin da piccolissimo – racconta – e ho avuto anche una vocazione sacerdotale che è rimasta in un cassettino dei desideri non realizzati, forse per paura o per vergogna. Per noi di Villaputzu diventare sacerdote era una delle possibilità, quattro miei coetanei hanno preso quella strada. C’era un ambiente sano, che ti condizionava e ti portava naturalmente verso quella direzione».

Mille lavori

Durante i campi scuola, fra i boschi di Bau Mela, sognava di non andare più via. Avrebbe voluto stare lì tutto l’anno, essere il responsabile della casa, gestire le attività, organizzare incontri e ritiri spirituali. «Questo è un sogno che è rimasto lì, sospeso, e poi inaspettatamente si è realizzato, tantissimi anni dopo, con la proposta del vescovo Antonello Mura di vivere all’interno dell’oratorio e di gestirlo», prosegue. Ma prima di cambiare la sua vita e trasferirsi a Tortolì, Sergio è stato istruttore di body building, spinning, ginnastica dolce, acquagym, calcio giovanile e per dieci lunghi anni la sua sede di lavoro è stata il Poligono sperimentale di addestramento del Salto di Quirra-Capo San Lorenzo, come civile, a tempo indeterminato. Un ambiente rigido in cui non si è mai sentito a suo agio. «In quel periodo ho sofferto molto, avrei voluto scappare. Il lavoro era legato ai miei studi, sono diplomato come perito elettronico elettrotecnico. Dopo uno stage mi sono accorto che non faceva per me, ma ci sono rimasto per pagare il mutuo e costruirmi una casa. Nella fede ho sempre trovato il mio rifugio, e proprio quando stavo pensando di lasciare tutto, è arrivata la telefonata del vescovo Antonello», ricorda.

Formazione

Lascia Villaputzu insieme a sua moglie Katia e il figlio Alessandro, si forma a Milano alla Fondazione comunitaria del Varesotto con tappa alla FOM, Fondazione Oratori Milanesi, e prima di Tortolì comincia a gestire l’oratorio di Lanusei. «All’inizio, il pensiero di trasferirci dentrol’oratorio ha un po’ spaventato la mia famiglia: c’erano rinunce e limiti. Ma oggi si è creato un bellissimo ambiente, mio figlio Alessandro pensa di vivere in una sala giochi, aiuta gli altri perché conosce bene gli spazi e le regole e io faccio un lavoro che amo. Musica, sport, condivisione del tempo con le persone, ascolto. Mi aiuta tanto mia moglie Katia, psicologa, che si ritrova giornalmente in ufficio con me, insieme ad altri dieci volontari», conclude.

