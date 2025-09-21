una vittoria per svoltare 

sassari. Piccoli progressi nella costruzione della nuova Torres, piccolissimi progressi in classifica. Senza vittorie i rossoblù restano più vicini ai playout (+1) che ai playoff (-2). Continua a pesare la mancata vittoria col Bra, la squadra sassarese avrebbe meritato quei 3 punti che non ha più conquistato dopo la prima giornata: 1-0 sul Pontedera. La graduatoria resta abbastanza raccolta ma è chiaro che solo il successo può dare alla Torres la serenità che serve per avere più sicurezza, soprattutto coi giovani.

Poco coraggio

A parte Lunghi, sempre sfacciato (anche troppo, nel senso egoistico), gli altri nelle fasi più delicate osano meno, fanno passaggi più scontati e quindi corti o all’indietro abbassando il ritmo che è invece la conditio sine qua non per vedere la miglior Torres. «Noi dobbiamo giocare ad alto ritmo per le caratteristiche dei singoli, altre formazioni invece possono abbassare i ritmi perché confidano sui guizzi improvvisi e sulle giocate individuali di quegli elementi di tecnica superiore».

Salvate il soldato Musso

Gol di rapina e una carica agonistica strabordante hanno fatto di Antonino Musso uno degli idoli della tifoseria. Ha segnato 2 gol, si procura tra le 10 e 15 punizioni a partita. Cosa manca? Maggiore tutela arbitrale. Sabato la Ternana ha commesso 8-9 falli coi difensori che lo spingevano rudemente da dietro. Falli ripetuti e insistiti che l’arbitro (altra direzione di gara insufficiente) ha tollerato troppo, tanto che l’unico cartellino giallo dopo un fallo sul centravanti rossoblù lo ha sventolato alla punta Ferrante. Il paradosso è che Musso è stato ammonito dopo aver segnato per essere andato a esultare sotto la curva, nonostante non si sia tolto la maglietta.

«Musso è bravo a proteggere la palla per poi far partire la squadra, ma col fallo sistematico non era possibile. Però quello è un aspetto che non posso allenare», ha puntualizzato il tecnico Pazienza.

Turnover domani

Domani la Torres sarà di nuovo in campo, allo stadio Mocagatta di Alessandria, per affrontare la Juventus Next Gen. Si gioca se non altro alle 18.30, in orario più fresco rispetto al match di sabato. «Per il turnover devo verificare quante energie hanno speso i giocatori contro la Ternana», ha detto l’allenatore rossoblù.

Contro i giovani juventini, che finora hanno ottenuto 8 punti, vanno verificate le condizioni del difensore Antonelli, assente sabato scorso per un risentimento muscolare. Se non recupera sarà ancora Idda a fare il centrale di difesa. Oltretutto il reparto è privo anche di Stivanelli, altro infortunato. Ci sarà spazio probabilmente per il centrocampista Giorico, la punta Bonin e si spera anche il trequartista Carboni.

RIPRODUZIONE RISERVATA