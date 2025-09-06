Una vittoria per Giorgio Armani 

Sguardi raccolti e silenzio al PalaPirastu per la prima Olimpia Milano senza Giorgio Armani. Nella prima semifinale del “City of Cagliari”, le “Scarpette Rosse” hanno spazzato via Gran Canaria (91-64) con la divisa listata a lutto. Palpabile la commozione durante il minuto di raccoglimento, al quale ha preso parte anche il presidente di Legabasket, Maurizio Gherardini.

Il club non ha voluto rinunciare al torneo, pur tra dubbi iniziali: la squadra è arrivata venerdì, mentre coach Messina e il gm Stavropoulos si sono uniti soltanto a ridosso del match dopo aver visitato la camera ardente in mattinata. “Re Giorgio”, patron dal 2008, aveva salvato il club e investito oltre 220 milioni in 17 stagioni vincendo 15 trofei. ( ro.r. )

