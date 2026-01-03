Una vittoria per Crans 

KRANJSKA GORA. La svizzera Camille Rast, 26 anni, campionessa del mondo in carica di slalom speciale, al terzo successo in carriera ma primo in gigante ha vinto la gara di Kranjska Gora, dedicando il successo alle vittime di Crans Montana.
Con lei sul podio l'austriaca Julia Scheib (a due decimi) e l'americana Paula Moltzan a 0”47. Miglior azzurra la sempre regolare tarvisiana Lara Della Mea decima dopo essere stata ottava nella prima. Undicesima Sofia Goggia che ha rimontato addirittura 16 posizioni nella seconda manche. Oggi a Kranjska Gora lo slalom speciale con l'americana Mikaela Shiffrin favoritissima.
Intanto una bella notizia: ieri Federica Brignone è tornata ad allenarsi con le azzurre in Val di Fassa.
