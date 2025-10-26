VaiOnline
Under 20.
27 ottobre 2025 alle 00:33

Una vittoria, finalmente La Primavera batte il Verona 

Cagliari 2

Hellas Verona 1

Cagliari (3-5-2): Kehayov, Cogoni, Franke, Marini, Grandu, Malfitano (44’ st Nunn), Pibiri (25’ st Goryanov), Sulev, Tronci, Cardu, Hamdaoua (22’ st Trepy). In panchina Auseklis, Vargiu, Doppio, Pintus, Russo. All. Pisano.

Verona (3-5-2): Castagnini; Feola (43' st Casagrande), Kurti, Popovic; Monticelli, Szimionas (33' st De Rossi), Yildiz, Pavanati (1' st Peci), De Battisti; Vermesan (43' st Murati), Akale. In panchina Culi, Martini, Vapore, Zanin, Stella, Tagne, Mussola. All. Sammarco.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: nel pt 22’ Hamdaoua, 38’ Akale; nel st 12’ Franke.

Note: Espulso Kurti, ammoniti Grandu, Pibiri, Marini, Goryanov, Monticelli, Vermesan. Recupero 1’ e 5’.

È un urlo di liberazione quello che arriva alla fine dei 95’, perché la Primavera torna a vincere dopo 2 mesi di astinenza. Lo fa col Verona ad Assemini, successo che darà leggerezza al lavoro settimanale. Il primo tiro del Cagliari arriva dopo circa 100 secondi con il destro di Hamdaoua a scaldare i guanti di Castagnini in un fresco pomeriggio caratterizzato dal vento asseminese. È proprio il marocchino della Primavera, positiva la coppia offensiva con Cardu, che indirizzerà il primo tempo. Al 22’ fa 1-0 sul bell’assist di Sulev e al 33’ fa espellere il centrale del Verona, Kurti, imperfetto nella lettura su un lancio in profondità. Sembra essere un episodio fatale per l’Hellas, che invece 5’ più tardi trova il pari con Akale. La reazione rossoblù arriva dopo 60’’: Grandu tira alto. In avvio di ripresa, poi, il Cagliari riesce a imporre il peso dell’uomo in più e al 57’ torna in vantaggio. Su angolo battuto da Sulev, Marini riesce a rimettere dentro il pallone che viene raccolto da Franke che trova una bella coordinazione per il 2-1 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

