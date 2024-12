Una vittoria d’oro per il Milan: decide Abraham 

Milan 2

Stella Rossa 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Ca- labria (38' st Emerson Royal), Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah (38' st Camarda), Loftus-Cheek (28' pt Chukwueze), Leão; Morata (29' pt Abraham). In panchina Sportiello, Torriani; Pavlović, Terracciano, Tomori All. Fonseca.

Stella Rossa (4-2-3-1) : Guteša; Mimović (30' st Kanga), Djiga, Spajić Seol; Krunić, Elšnik; Silas, Maksimović (15' st Radonjić), Milson; Ndiaye (40' st Duarte). In panchina Glazer, M. Ilić; Drkušić, Leković, Rodić; Gomes, L. Ilić, Ivanić, Katai. All. Milojević.

Arbitro : Gil Manzano (Spa).

Reti : nel pt 42' Leao, nel st 22' Radonjić, 42' Abraham

Milano. Il Milan vince all'ultimo respiro contro la Stella Rossa in Champions League: è la quarta partita consecutiva in Champions League (non accadeva dal 2005), che restituisce almeno in parte il sorriso a Fonseca dopo le difficoltà in campionato. Il primo tempo nasconde più insidie del previsto per il Milan. I rossoneri mantengono il possesso palla ma il gioco è troppo sterile e non si costruiscono vere occasioni da gol se non quella al 13' di Leao che poteva sfruttare meglio davanti alla porta avversaria, occasione a cui tra l'altro la Stella Rossa risponde con una traversa colpita da Maximovic. L'assenza di Pulisic, sostituito da Loftus-Cheek, si sente. Poco prima della mezz'ora prima Loftus Cheek (al suo posto Chukwueze) poi Alvaro Morata (Abraham) escono: pessime notizie per Fonseca. Però Abraham entra subito in partita e contagia anche Leao che al 42’ sblocca il risultato: splendido sia il lancio lungo di Fofana, sia controllo e sinistro con potenza e controllo. A inizio ripresa la Stella Rossa è più intraprendente, il Milan cala di intensità e al 22’ arriva il gol del pari di Radonjić, da poco entrato al posto di Maksimovic. Dopo la beffa del giallo a Tomori per proteste dalla panchina (diffidato, senza giocare salterà la prossima sfida col Girona) a 7’ dalla fine, Fonseca si gioca la carta Camarda (terza presenza in Champions). Il giovane attaccante stacca di testa in rotazione e costringe il portiere alla deviazione sulla traversa: sulla palla si avventa Abraham che trova il 2-1.

